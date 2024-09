Juventus-PSV: le probabili formazioni, Thiago Motta rilancia Danilo

Dimenticare il doppio mezzo passo falso contro Roma ed Empoli e ripartire al meglio in Champions League: alle 18.45 arriva allo Stadium il PSV di Bosz reduce da cinque vittorie in altrettante partite in Eredivisie. Un match che la Juventus di Thiago Motta non vorrà sicuramente sbagliare per partire al meglio nella massima competizione europea dopo un anno di assenza.

Probabili formazioni Juventus-PSV

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; K. Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All: Thiago Motta.

PSV Eindhoven (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Tillman, Schouten, Veerman; Lozano, De Jong, Bakayoko. All: Bosz.

Dove vedere Juventus-PSV

Calcio d’inizio del match alle ore 18:45 di martedì 17 settembre. Juventus-PSV sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). In streaming su Sky Go e Now Tv.