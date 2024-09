Matteo Berrettini, rivelazione stupefacente in queste ore: tifosi in delirio

Rivelazione incredibile da parte di Matteo Berrettini, entusiasmo per tutti i tifosi: è successo davvero durante la Davis

L’Italia del tennis ce l’ha fatta. Nonostante qualche inciampo durante il cammino bolognese, la squadra guidata da capitan Volandri è riuscita a conquistare il pass per Malaga, necessario per difendere quel titolo conquistato con grande cuore e grinta lo scorso anno. Un risultato di per sé già molto importante, soprattutto perché arrivato senza i due migliori giocatori italiani e con l’aiuto determinante di un Matteo Berrettini tornato a livelli top. Un giocatore rinato sotto ogni punto di vista, come rivelato da una dichiarazione che ha mandato in delirio tutti i tifosi.

Che Berrettini fosse probabilmente la chiave per riuscire a rendere l’impegno di Bologna abbordabile per la nostra nazionale era chiaro. Per quanto gli altri azzurri convocati da Volandri fossero all’altezza del compito, era logico pensare che il trascinatore avrebbe dovuto essere lui, unico ex top 10 nella squadra italiana in questi gironi di Davis.

Un trascinatore che ha dimostrato sul campo cosa vuol dire giocare in questa manifestazione, rappresentare quella maglia azzurra che fa battere il cuore a milioni di tifosi. Lo ha fatto vincendo i propri match, anche soffrendo, anche stringendo i denti, contro avversari di minor valore ma pronti a sorprendere. E lo ha fatto diventando un esempio da seguire per i propri giovani colleghi, un vero leader nella vittoria ma anche nella sconfitta.

Clamoroso Berrettini, in Davis è diventato un leader: lo conferma la rivelazione di Cobolli

A raccontare l’importanza di Berrettini per tutta la squadra in questo girone di Davis è stato Flavio Cobolli. Subentrato nel match contro il Belgio a Matteo Arnaldi per sfidare Zizou Bergs, il tennista romano ha lottato con le unghie e con i denti, crollando purtroppo nel terzo set con un 6-0 che avrebbe distrutto il morale di qualunque giocatore. Ma anche dopo la sconfitta il supporto della squadra non gli è mai mancato. E in particolare quello di Berrettini, che ha saputo utilizzare le parole giuste per non demoralizzarsi e per rialzare la testa anche in un momento così duro.

“La figura che ho cercato di più durante il match è stato Matteo, lui è il nostro leader“, ha spiegato Cobolli in conferenza stampa, sottolineando il ruolo fondamentale avuto da Berrettini anche subito dopo la sconfitta: “Mi ha aiutato molto e sono certo che aiuterà tutti noi a gestire anche i momenti difficili“.

Parole che confermano, per chi ancora ne avesse bisogno, l’importanza che un giocatore come Berrettini abbia avuto e abbia tutt’oggi nel mondo del tennis italiano. Quel ruolo di guida che lo stesso Matteo aveva confermato anche lo scorso anno quando, pur non potendo scendere in campo, aveva sempre seguito la squadra nei suoi impegni in Davis, assistendo come tifoso speciale a quel trionfo storico che ancora oggi fa battere forte il nostro cuore.