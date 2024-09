Morata carica il Milan: “Possiamo battere chiunque. Se giochi qui devi sognare”

Al fianco del tecnico Paulo Fonseca, in casa Milan c’è anche Alvaro Morata per la conferenza stampa pre-partita. Di seguito le sue parole:



La tua rincorsa quando è iniziata?

“Da quando ho firmato qui si immagina di giocare a San Siro in Champions; con il Liverpool potrebbe essere una semifinale o una finale. C’è voglia di lavorare al massimo, di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Quando domani si sentirà l’inno della Champions… Non vediamo l’ora di giocare”.

Come sta la squadra?

“Vero che era importante vincere col Venezia, però la Champions è un’altra cosa. Non conta come ci arrivi. Quando ti alleni con quel pallone, capisci già l’importanza che ha”.

Hai già segnato al Liverpool..

“Un bel ricordo, ma ora ci sono nuove sfide. Se giochi nel Milan, devi sognare: ti guardi la maglia e c’è scritto il 7. Quindi devi lottare per la gente. C’è tanta qualità in questa squadra e possiamo vincere contro chiunque”.

La tua ultima partita europea è contro una inglese, l’Inghilterra, in finale dell’Europeo.

“Speriamo che abbia lo stesso finale… Non è una partita per capire a che livello siamo, dobbiamo sistematizzare tanti meccanismi. Comunque non abbiamo più tempo da perdere”.