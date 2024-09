“Non lo sento mio”, Federica Pellegrini senza mezzi termini: l’ammissione

Federica Pellegrini dice tutto senza mezzi termini: arriva l’ammissione da parte dell’ex nuotatrice. “Non lo sento mio”, ecco cosa è successo

Negli ultimi anni la vita di Federica Pellegrini ha subito una forte rivoluzione. Prima l’addio alle competizioni agonistiche con il ritiro dal nuoto, poi il matrimonio con il suo ex allenatore Matteo Giunta e infine la gravidanza che gli ha regalato Matilde, sua prima figlia. Nuovi progetti adesso sono per lei all’orizzonte, da sempre molto attiva sui social per testimoniare anche momenti di vita quotidiana con la propria famiglia.

La “Divina” sarà tra i protagonisti di “Ballando con le stelle” ed è pronta a buttarsi a capofitto in questa nuova esperienza. E dunque dovrà dividersi tra i vari impegni, senza mai trascurare la famiglia a cui è legatissima. L’ex nuotatrice si è di recente confessata in un’intervista concessa al settimanale “Sette“. La Pellegrini dice tutto, senza mezzi termini, facendo anche una delicata ammissione sulla sua sfera privata.

Federica Pellegrini si confessa e rivela tutto senza mezzi termini!

Svariati i temi trattati dalla classe ’88. A partire dal prossimo impegno con il noto programma televisivo della “Rai”: “Tutta la mia famiglia mi accompagnerà a Roma per vivere questa nuova esperienza, in questo modo potrò divertirmi ma senza rinunciare a trascorrere del tempo insieme a Matteo e Matilde”.

La Pellegrini si fa più seria quando parla della sua gravidanza, svelando alcuni particolari: “Per me è stata tosta, perché sono una donna indipendente abituata a fare tutto da sola”. L’ex campionessa ha ammesso come essendo sempre stata magra, vedere il suo corpo che iniziava a crescere è stato un difficile anche perché volevano tenere per loro la notizia in una prima fase. Ad ogni modo la gravidanza è andata alla grande e adesso si gode la sua Matilde.

L’unico problema oggi è un altro: “Faccio fatica a convivere con l’esplosione di un seno importante. Ho imparato ad accettarlo ma devo ammettere che non lo sento mio“, rivela l’ex nuotatrice. Questa affermazione ha fatto parlare i fan sui social, d’altronde è anche una conseguenza diretta della gravidanza e della fase di allattamento. La chiosa finale dell’intervista è se presto Matilde avrà un fratellino o una sorellina: “Ai nonni piacerebbe ma non lo so”.

L’ideale, secondo la ‘Divina’, è non averli subito uno dietro l’altro. La stessa Pellegrini ha infatti sottolineato come lei stessa e il fratello abbiano due anni di differenza.