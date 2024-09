Alcaraz rischia grosso: tifosi in allarme

C’è un rischio notevole per Carlos Alcaraz, suona l’allarme per lo spagnolo e per i suoi tifosi: avvertimento da non sottovalutare

Chi agli US Open si aspettava un nuovo capitolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz, che in pochi anni ci ha già regalato diversi match memorabili e altri ce ne offrirà di certo in futuro, è rimasto deluso. Lo spagnolo, a New York, è uscito prestissimo di scena, abbandonando il tabellone in maniera fragorosa al secondo turno e contribuendo a spalancare la strada per il trionfo dell’altoatesino.

Un match in cui è stato irriconoscibile, quello perso malamente in tre set contro l’olandese Van de Zandschulp, ma di cui c’erano già state delle avvisaglie. Nel primo turno, quando aveva concesso un set al non irresistibile Li Tu, e a Cincinnati, quando aveva perso all’esordio contro Monfils. Insomma, per il murciano, siamo di fronte a un periodo di forma non eccelso, per usare un eufemismo.

E sì che in questo 2024, Alcaraz aveva trionfato in grande stile al Roland Garros e a Wimbledon. Sembrando per certi versi l’uomo da battere nonostante in vetta al ranking ci fosse Sinner. Ma nelle ultime settimane, anche il partito di coloro che sostenevano che il ‘vero’ numero uno fosse Carlos ha dovuto ricredersi. Jannik è forse meno spettacolare ma molto più solido e costante.

Quando è in giornata, Alcaraz è difficilmente contenibile. Ma per lui non è facile tenere sempre i ritmi così alti e lo abbiamo visto dopo una estate tirata a mille, in cui dopo i due Slam a Parigi e a Londra ha anche conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi. Pagando pesantemente dazio.

Alcaraz avvisato, solo così può battere Sinner: “Deve cambiare strategia”

Per Alcaraz, arrivano dunque i consigli di un grandissimo del mondo del tennis, il coach Patrick Mouratoglou. Che spiega come l’approccio dello spagnolo debba necessariamente cambiare per avere maggiore continuità a livelli assoluti.

Mouratoglou è critico con la gestione complessiva di Alcaraz, ritenuta troppo dispendiosa. “Nel vincere i due Slam estivi ha messo tutto e ha avuto ragione lui, ma questo lo ha reso esausto – ha spiegato – E’ un ragazzo molto emotivo, fa strano vedere uno di poco più di vent’anni spesso con i crampi. Quante volte è capitato questo ai Big Three? Penso che in futuro debba attuare un calendario con maggiore riposo, più dal punto di vista mentale che fisico”.

Per contendere il primato nel ranking ATP a Sinner e le vittorie negli Slam, dunque, Alcaraz dovrà imparare a gestire maggiormente le energie e se del caso, secondo Mouratoglou, disputare meno tornei. Vedremo intanto cosa ci riserverà il finale di stagione, con i prossimi appuntamenti intriganti in calendario come i Masters 1000 di Shanghai e Parigi-Bercy, le ATP Finals e la Coppa Davis.