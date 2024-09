Alex Zanardi sorriso meraviglioso: è bello vederlo così

Il sorriso di Alex Zanardi nella foto pubblicata sui social è davvero stupendo: i fan del campione sono in estasi

Nelle ultime Paralimpiadi che si sono disputate a Parigi in tanti hanno potuto avvertire la presenza di Alex Zanardi, specialmente grazie al bronzo vinto da Ana Maria Vitelaru. L’atleta classe 1983 ha infatti ottenuto il terzo posto con l’handbike del grande campione bolognese, che lei stessa ha definito “maestro” e “mentore“. Fu proprio Zanardi a convincerla che il suo percorso non doveva essere quello del basket in carrozzina, bensì l’handbike: per questo Ana Maria Vitelaru non poteva che dedicare la sua medaglia di bronzo al campione paralimpico.

Ma come sta oggi Zanardi? È una domanda che si pongono spesso tutti i fan del 57enne emiliano. La sua famiglia mantiene il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute. Tutto ciò che sappiamo è che il suo percorso riabilitativo prosegue senza sosta e tutto grazie alla sua straordinaria determinazione. Il dottor Claudio Costa ha fatto chiaramente capire che solo un corpo forte come quello di Zanardi “può resistere in queste condizioni“.

I fan del campione bolognese mantengono comunque la speranza di un miglioramento e si augurano di poter vedere di nuovo il bellissimo sorriso di Alex Zanardi, spesso sfoggiato nelle foto che lo vedono protagonista. In questi giorni è tornato virale uno scatto che mostra proprio tutta la serenità interiore dell’atleta emiliano.

La foto è stata pubblicata su X dall’utente Steve H. Shunck, che ricopre il ruolo di vice presidente delle Pubbliche Relazioni della Indy Car. Lo scatto mostra Zanardi in piedi di fianco a una coppa, con indosso la tuta da gara e il casco sottobraccio. Ovviamente ciò che spicca maggiormente è proprio il sorriso del campione.

Nel suo post Shunck omaggia Zanardi con parole davvero molto belle che hanno commosso tutti. “Il nostro amico, campione nazionale Indy Car del 1997 e del 1998, Alessandro Zanardi“, scrive il vice presidente su X, aggiungendo che il bolognese è stato il primo pilota a realizzare una ‘Victory Donut’ dopo la gara, ovvero quella manovra effettuata – solitamente dopo una vittoria – per disegnare un cerchio sull’asfalto.

Our pal, 1997 & 1998 Indy car National Champion – Alessandro Zanardi.

He was the first driver to do a post race “Victory Donut”….

Incredible man and an amazing storyteller. So fun to be around when he drove Indy cars…always made you smile.#INDYCAR pic.twitter.com/vMirv7G8sO

— Steve H. Shunck (@SHUNCK) September 13, 2024