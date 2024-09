Paura per Stefano Tacconi, l’ultimo annuncio gela il mondo del calcio

Tutto il mondo del calcio è in ansia per l’ex portiere bianconero Stefano Tacconi: l’ultimo annuncio è raggelante

L’ultima operazione chirurgica cui si è sottoposto Stefano Tacconi è datata il 13 giugno scorso. Oltre cinque ore sotto i ferri del chirurgo, presso il reparto di Chirurgia vascolare dell’Ospedale Universitario “Le Molinette” di Torino”, per la ricanalizzazione e la ricostruzione dell’arteria femorale. Un’operazione resasi necessaria per il “grave quadro di ischemia arteriosa dell’arto inferiore destro”, con ostruzione dell’arteria “da aorta a femore”, come precisato nella relativa nota dall’Azienda ospedaliera torinese ‘Città della Salute’.

Sette giorni di degenza e poi il ritorno a casa, con tanto di foto postata in una story Instagram dal figlio, Andrea, che lo immortala mentre spinge il papà sulla sedie a rotelle, con a corredo la didascalia: “Torniamo a casa“.

Ma poco alla volta l’ex portiere della Juventus sta tornando anche a quella che era la sua vita prima che, nell’aprile del 2022, un’emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma subisse un brusco stop. Tuttavia, il suo percorso riabilitativo è tutt’altro che finito come certifica l’ultimo annuncio che ha raggelato tutto il mondo del calcio.

Stefano Tacconi, confessione choc: “Ho ancora paura”

Dopo l’ospitata, lo scorso gennaio, a ‘Verissimo’, talk show condotto da Silvia Toffanin, dove si è presentato senza stampelle e ha raccontato il suo calvario iniziato, come detto, nell’aprile del 2022, Stefano Tacconi si è confessato sulle colonne de “La Gazzetta dello Sport”: “Mi sento fortunato perché posso raccontarlo. Non mi ricordo tutto, ma so di aver fatto passare un bello spavento alla mia famiglia. E ho scoperto il significato della parola paura, sensazione mai provata. Sinceramente, non mi è ancora passata del tutto“.

D’altra parte, ha dovuto dire addio ad alcuni ‘vizi’, ma in compenso “il mangiare lo decido ancora io. E mi cucino tutto da solo” dal momento che anche se è in ripresa, come ha precisato, “ho visto persone che hanno avuto il mio problema incorrere in ricadute. Per questo ho capito che non posso fare più il fighetto come una volta”.

A fargli compagnia e a dargli coraggio durante la convalescenza la sua amata ‘Vecchia Signora’, quindi l’ex numero 1 bianconero non poteva esimersi dal giudizio su Thiago Motta ammettendo come sia un profilo a lui gradito.

Dunque, il personale ‘campionato’ di Stefano Tacconi è ancora lungo e forse non terminerà a fine maggio come quello di Serie A. Tuttavia, la leggenda bianconera lo sta disputando con la stessa grinta che metteva in campo perciò, ne siamo certi, alla fine anche questa volta ne uscirà vincitore.