Possesso e cinismo: l’inizio di stagione del PSV è stato convincente

Cinque vittorie in cinque partite: 15 punti, due in più della seconda. Stiamo parlando del PSV Eindhoven, che si presenta allo Stadium con la voglia di far la voce grossa. Anche i dati sul gioco sono notevoli. Possesso palla: 75%, recisione passaggi: 89 %. Non solo: 20 segnati e solo 3 subiti.

Bosz, alla vigilia, ha inquadrato i punti di forza del collettivo: “Secondo me siamo forti, abbiamo bravi giocatori e ho visto anche l’anno scorso che abbiamo reso difficile la serata a tutti i nostri avversari in Europa. Come mi aspetto che si svolga la partita? Dipende da chi sarà più forte nel riuscire a eseguire il metodo di gioco, sarà importante il possesso, bisogna far si che non si perda la palla, soprattutto nella propria metà campo, ci vuole una squadra che può fare una transizione veloce”.