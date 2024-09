Attacco diretto alla Ferrari: “È colpa sua”

Prosegue la polemica dopo l’incidente del Gran Premio dell’Azerbaigian, ecco cosa hanno detto su Sainz

Quello di Baku è stato un weekend dolce e amaro per la Ferrari. Se da un lato il secondo posto di Charles Leclerc, al netto della pole position e delle concrete possibilità di vittoria, è stato un ottimo risultato per il monegasco che conferma il suo stato di forma dopo la straordinaria vittoria di Monza, dall’altro l’incidente di Sainz ha un po’ smorzato l’entusiasmo.

Lo spagnolo non ha concluso la gara dopo un brutto incidente con Sergio Perez. Carlos Sainz aveva sorpassato il messicano dopo che quest’ultimo aveva tentato di superare, invano, Leclerc. Ne è scaturita una lotta tra i due che ha portato al contatto che, di fatto, ha eliminato entrambi dalla gara. Una dinamica poco chiara che, tuttavia, ha generato non poche polemiche sia da parte della Ferrari che da parte della Red Bull.

Se, infatti, per la Ferrari è stato un fine settimana con aspetti positivi e negativi, per gli uomini di Milton Keynes non si salva nulla. Max Verstappen chiude il GP al quinto posto dietro a Lando Norris, e unito alla vittoria di Oscar Piastri regala alla McLaren il primo posto della classifica costruttori, superando proprio la Red Bull.

Incidente Sainz-Perez, Helmut Marko ha le idee chiare: ecco di chi sarebbe la colpa

A prendere la parola al termine del Gran premio è stato Helmut Marko, che ai microfoni di ‘Sky Sport Deutschland’ ha commentato il contatto tra Sainz e Perez.

“Vedo che Sainz ha fatto una mossa piuttosto brusca a sinistra, che ha poi portato all’incidente. Non era assolutamente necessario provocare una cosa del genere a due giri dalla fine. Checo Pérez è uscito molto meglio dalla curva e ovviamente non ha cercato il contatto volontariamente. Lui ha mantenuto la sua linea. Questo ci è costato una quantità incredibile di punti e adesso tutto sarà ancora più difficile per Singapore”, ha commentato Marko.

Idee chiare, dunque, per il team austriaco che ritiene di avere tutte le ragioni del caso. Certo è che il peso di questo incidente è piuttosto alto per la Red Bull, che adesso dovrà rimontare nella classifica costruttori ma anche cercare di far tornare Verstappen sui binari giusti per evitare che Lando Norris possa continuare a rimontare anche nella classifica piloti.