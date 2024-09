Champions League, Manchester City-Inter: le formazioni ufficiali

Come una rivincita, a un anno e mezzo dalla finale di Champions League vinta dal Manchester City sull’Inter, le due squadre si ritrovano. Teatro della contesa il più modesto primo turno della fase a girone unico della massima competizione europea. L’Inter di Simone Inzaghi arriva alla sfida con la formazione del Manchester City di Pep Guardiola dal deludente pareggio di Monza. I Citizens dal canto loro hanno ricominciato la nuova stagione volando, trascinati dalle reti Erling Haaland.

Oggi, dunque, è un primo banco di prova sia per Manchester City che Inter, per misurare il proprio grado di competitività.

Le formazioni ufficiali di Manchester City e Inter

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, De Bruyne; Savino, Silva, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.