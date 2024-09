Dedizione, passione e sacrificio: due giovani talenti di One of Us si raccontano a Betsson Sport

Prosegue la collaborazione tra Betsson Sport e One of Us, la piattaforma dedicata allo scouting calcistico e alla valorizzazione di nuovi talenti. La partnership, nata con l’obiettivo di offrire a giovani promesse del calcio l’opportunità di mettersi in luce attraverso camp guidati da tecnici professionisti, ha portato i partecipanti alle semifinali, un passo cruciale verso il sogno di un provino con squadre professionistiche.

Il progetto rappresenta una possibilità unica per molti giovani che, altrimenti, non avrebbero accesso a tali occasioni. Tra i ragazzi in gara spiccano storie di dedizione, passione e sacrificio, come quella di Alessandro e quella di Byoung, due giovani calciatori che hanno investito tutta la loro energia per emergere. Entrambi raccontano di aver fatto, insieme alle loro famiglie, grandi sacrifici per arrivare a questo momento, soprattutto perchè entrambi per un periodo hanno dovuto abbandonare lo sport tanto amato.

“Questa è un’esperienza che ti permette di confrontarti con altri ragazzi”, spiega Alessandro. “Per la passione che ho per questo sport non voglio buttare via l’impegno che ci ho messo. Quest’estate mi alzavo alle 5 del mattino per andare a correre, restare in forma e migliorare”, racconta il giovane. Il ragazzo spiega inoltre cosa significhi per lui il concetto di lavoro di squadra e come sia fondamentale per il successo: “Ho capito quanto sia importante il gioco di squadra solo praticando per così tanti anni uno sport di squadra. Da piccolo pensavo erroneamente solo a me stesso. Crescendo ho imparato che un tiro sbagliato o un passaggio impreciso possono capitare a chiunque, anche in Serie A e che solo lavorando insieme con i propri compagni si può arrivare al successo, quello concreto e soddisfacente. Oggi so che un buon rapporto nello spogliatoio rende la squadra più forte e unita.”

Byoung, che insegue il suo sogno grazie a Betsson Sport, ha trovato nel progetto di One of Us un’opportunità decisiva: “Questa occasione mi ha ridato speranza. Ho avuto vari problemi legati al mondo del calcio in passato, ma appena ho saputo del provino mi sono preparato subito. È un’occasione unica per me, un’opportunità che potrebbe cambiare la mia vita.”

Per lui, come per molti altri ragazzi, l’aspetto più importante del calcio è la capacità di fare gruppo e costruire relazioni: “Giocando a calcio ho conosciuto tantissime persone che mi hanno arricchito, sia sul campo sia nella vita di tutti i giorni. Mister, compagni, dirigenti: ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa.”

La collaborazione tra Betsson Sport e One of Us continua dunque a offrire ai giovani atleti uno spazio in cui coltivare i propri sogni calcistici, con l’aspirazione di trasformare la passione in una carriera professionale.