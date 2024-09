Dolore incontenibile per Pecco Bagnaia, il messaggio commuove tutti

Il messaggio di Pecco Bagnaia ha commosso tutti i fan del campione della Ducati: il suo dolore è davvero enorme

Pecco Bagnaia, vincitore degli ultimi due Mondiali di MotoGP, sta di nuovo dando vita a una battaglia straordinaria con Jorge Martin, proprio come accaduto lo scorso anno. Al momento è in testa lo spagnolo, con il torinese che lo insegue a soli 7 punti di distanza e Marc Marquez terzo a 46 punti dal campione del mondo in carica e 53 dal connazionale.

Tuttavia in questi giorni i tantissimi fan della MotoGP non riescono proprio a guardare la classifica né a pensare al prossimo appuntamento in Emilia Romagna in programma questo weekend. La tragica morte di Luca Salvadori, celebre pilota e YouTuber milanese, è un colpo fortissimo per gli appassionati di motociclismo e anche per gli stessi protagonisti della classe regina.

Salvadori, estremamente noto anche per la sua attività di creator, è deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente mentre era in gara a Frohburg, in Germania, in una delle tappe dell’International Road Racing Championship 2024 nella categoria Superbike. Alla fine del primo giro l’incidente scatenato da Didier Grams ha coinvolto anche il pilota italiano: le gravissime ferite riportate nello schianto hanno reso inutile anche l’immediato trasporto in ospedale.

Dolore per Bagnaia: il post è davvero struggente

La notizia della morte di Luca Salvadori si è diffusa rapidamente sconvolgendo tutto il mondo delle due ruote. Un dolore enorme anche per Pecco Bagnaia, che ha voluto dedicare al 32enne un messaggio davvero struggente. Il due volte campione del mondo in MotoGP sottolinea come il pilota e YouTuber milanese fosse ormai diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati del motorsport.

Bagnaia apprezzava soprattutto la sua capacità di commentare ogni avvenimento in maniera oggettiva: “Quando mi veniva proposto di essere intervistato o di fare quattro chiacchiere ero sempre contento di poter condividere pensieri con lui“, scrive Pecco nel suo post, evidenziando la positività di Salvadori e la sua capacità di trasmettere l’enorme passione per ciò che faceva.

Bagnaia poi ricorda i tre giri in pista fatti a Portimao proprio assieme a Salvadori: il pilota della Ducati rivela che al ritorno ai box il 32enne era praticamente in estasi: “Poche volte ho visto qualcuno più felice di così“. Il torinese sottolinea infine che Salvadori mancherà a tutti perché “persone come lui sono fondamentali” nel mondo delle moto.