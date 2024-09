Ferrari, decisione inattesa: addio definitivo a una grande epoca!

Decisione incredibile in casa Ferrari, si chiude una grande epoca: l’addio è definitivo, i tifosi restano a bocca aperta

Sono giorni molto importanti in casa Ferrari, per i tifosi della Rossa ma anche per i semplici appassionati di un marchio che, piaccia o meno, ha fatto la storia dell’automobilismo. Se in Formula 1 sembrano evidenti i segnali di ripresa per la monoposto guidata da Leclerc e Sainz, in attesa di Hamilton, a sorprendere tutti è stata una notizia arrivata direttamente da Oltremanica. Una novità che non riguarda direttamente la F1, ma che coinvolge tutti gli appassionati di lungo corso.

Una decisione del genere in pochi potevano attenderla. Ma in questa vita tutto ciò che ha un inizio ha anche una fine, ed è dunque chiaro che prima o poi si dovesse arrivare all’addio definitivo, a quell’addio che chiude un’epoca pronta a vivere solo nei ricordi di tutti coloro che hanno potuto viverla.

Un’epoca fatta di grandi successi, di trionfi inaspettati, di momenti di grandissimo automobilismo, quasi pionieristico, in cui i migliori piloti al mondo si sfidavano utilizzando quelle novità tecnologiche che avrebbero fatto la fortuna della Formula 1 negli anni successivi. Un’epoca che appartiene ormai a poche generazioni, e che con la decisione di questi ultimi giorni sembra sempre più scivolare in un passato non ancora remoto, ma ormai tanto lontano.

Ferrari, scelta definitiva: si chiude un’epoca, cosa sta succedendo

C’è una Ferrari che in questi giorni sta per essere venduta all’asta da Sotheby’s, in quel di Londra. E non si tratta di un modello qualunque, bensì di un modello che profuma di storia in ogni suo dettaglio, in ogni suo particolare. A finire in vendita, per gli appassionati dal conto in banca più florido, è una Ferrari Testarossa del 1990 appartenuta a un mito del motosport, il pilota britannico Nigel Mansell.

L’asta si terrà il prossimo 2 novembre ed è stata resta nota in questi giorni, scatenando immediatamente l’entusiasmo e la curiosità di migliaia e migliaia di tifosi della Ferrari in tutto il mondo. Anche perché il solo nome di Mansell, per i ferraristi, porta con sé un mare di ricordi splendidi e indelebili, considerando che si trattava dell’ultimo pilota scelto da Enzo Ferrari, adrenalinico nel suo stile di guida sempre votato all’attacco.

Per via dei suoi risultati sportivi, nel 1990 la Ferrari decise di donargli una Testarossa molto speciale, facendogliela arrivare direttamente a casa, sull’isola di Man. Un modello assolutamente unico nel suo genere, disegnato dalla mano sapiente di Pininfarina e spinto a un motore V12 da 390 cavalli, in grado di farle raggiungere e superare in maniera agevole i 290 km/h.

A rendere ancora più speciale questo pezzo pronto a essere venduto all’asta è che si tratta di una delle 438 Testarossa con guida a destra, di colore rosso e con una targhetta commemorativa posizionata all’interno della carrozzeria. Dettagli che la rendono un pezzo da collezione per tutti gli appassionati. Per accaparrarsela dovranno però mettere in piedi un’offerta molto importante: la stima massima per questo modello è di quasi 200mila euro, e non è detto che alla fine non venga anche superata.