Fuori Sinner, rivelazione agghiacciante in queste ore: tifosi delusi

Una rivelazione su Jannik Sinner in queste ore spiazza tutti, il tennista azzurro “escluso”, che cosa succede

Dopo settimane molto intense, Jannik Sinner può tirare un po’ il fiato. Anche se soltanto per poco. Il numero uno si gode qualche giorno di meritato riposo dopo il trionfo agli US Open, che lo ha proiettato sempre più in vetta al ranking ATP. Salvo ribaltoni clamorosi, l’azzurro dovrebbe riuscire a concludere il 2024 davanti a tutti.

Anche se ci sono appuntamenti importanti da qui a fine anno, che andranno onorati non solo per il prestigio ma anche per difendere punti. Ritorno in campo previsto in Cina, con il torneo di Pechino, dal 26 settembre, a precedere il Masters 1000. Quindi, l’esibizione a Riad per il Six Kings, a metà ottobre. Jannik potrebbe anche decidere di saltare il torneo di Vienna per preparare al meglio l’ultimo Masters 1000 stagionale, quello di Parigi-Bercy, prima delle ATP Finals e della Final Eight di Coppa Davis.

Insomma, la gestione delle energie psicofisiche sarà fondamentale. In questo, Jannik ha dimostrato di essere maturato moltissimo e di avere una lucidità quasi sovrannaturale. Anche perché come sappiamo le difficoltà di ogni tipo non gli sono mancate in questi mesi, specie da quando è numero uno al mondo. E con il possibile ricorso della WADA sempre pendente al TAS per la vicenda Clostebol. Anche se al momento i rischi sarebbero circoscritti al minimo. Ma c’è un’altra polemica che vede protagonista involontario Sinner.

Medvedev a sorpresa: si ‘dimentica’ di Sinner tra gli avversari più duri con cui abbia giocato

Questa volta, le dichiarazioni che chiamano l’azzurro, anche se indirettamente, in causa, riguardano Daniil Medvedev. Il russo torna in campo in questo weekend risultando tra i convocati della Laver Cup.

Si prevede spettacolo per il solito torneo di esibizione tra Europa e Resto del Mondo, con le squadre capitanate da Borg e McEnroe. Ci sarà anche un po’ d’Italia, con Borg che ha chiamato il nostro Flavio Cobolli come riserva, insieme al tedesco Struff.

Non ci sarà Sinner, che come detto resterà ai box a riposarsi e a prepararsi per i prossimi tornei. A proposito dell’azzurro, Medvedev, rispondendo in conferenza stampa ad alcune domande, lo ha per certi versi ‘snobbato’ affermando: “Il tennista più duro che io abbia mai affrontato è Carlos Alcaraz. Devo provare qualcosa di nuovo per riuscire a batterlo e alzare molto il mio livello”.

È vero che il record di Medvedev con lo spagnolo è di 2 vittorie e 5 ko, ma sorprende che siano stati ‘dimenticati’ l’ex numero uno Djokovic (che lo ha battuto 10 volte su 15) e proprio Jannik, che è ancora in ritardo nel bilancio complessivo (7-6 per Medvedev), ma ha vinto 6 degli ultimi 7 match disputati contro di lui.