Pep Guardiola, tecnico del Manchester City ha parlato così al termine della gara pareggiata 0-0 contro l’Inter: ”Siamo una squadra fantastica, sono felicissimo di allenare questo gruppo. Della mia squadra mi è piaciuto tutto. Attaccare contro 11 uomini che difendono é bello. Loro sono maestri in difesa. Abbiamo giocato meglio della finale di due anni fa”. Sull’Inter ha poi parlato così: “L’Inter non è per caso la squadra campione d’Italia”.