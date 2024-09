MillenniumExpo: il 12 e 13 ottobre 2024 va in scena a Roma la MostraScambio per auto e moto d’epoca

La 39° edizione si svolgerà presso l’ippodromo delle Capannelle.

MillenniumExpo, la MostraScambio della Capitale, compie 25 anni, e la 39° edizione scatterà ad ottobre, precisamente, il 12 e 13 ottobre, nella consueta sede storica, ovvero l‘ippodromo Capannelle di Roma. La location prevede spazi coperti e scoperti, zone verdi ed asfaltate, dove club e privati potranno mettere in mostra veicoli storici di diverse epoche, circondati da diverse esposizioni relative a ricambi ed accessori per auto e moto, in cui trovare componenti per una vettura o una due ruote d’epoca.

Quest’anno poi, ricorrono le 50 primavere della Volkswagen Golf, ed in collaborazione del registro VW, verrà esposta la Golf Mk1 e le serie derivate; ma si festeggiano anche i 50 anni della Citroen CX, una vettura che ha fatto scuola per le sue soluzioni tecniche; i 40 anni della Peugeot 205 GTI, che ha influenzato il mercato delle “piccole bombe”; ed i 35 anni della Mazda MX-5, la roadster più venduta al mondo che ha rielaborato una ricetta inglese con la precisione giapponese. Negli spazi di MillenniumExpo, inoltre, sarà possibile trovare diversi articoli relativi al modellismo d’epoca, alla memorabilia ed alle tabelle pubblicitarie d’epoca, modernariato, antiquariato, ecc.

Anche in questa edizione è stato rinnovato il Patrocinio del Municipio Roma VII, che premierà i vincitori del principale evento collaterale: il Concorso di eleganza per AUTO d’epoca Capannelle. Nello specifico, la rassegna, celebrata in memoria di Sergio Curati, fondatore dell’evento, riservata a vetture costruite fino al 1965, che sfileranno “scortate” dalle Miss Pin Up girls e saranno valutate da una giuria certificata, si svolgerà sabato 12 ottobre, presso la tribuna d’onore dell’ippodromo. Tra gli altri temi collaterali in programma, segnaliamo MOTO INCONTRO e VILLAGGIO FMI, in collaborazione con Federmoto Lazio e Vespa Club d’Italia, alcune Rassegne storiche ad opera dei club romani, l’esposizione di SIDECAR, ed il 10° anniversario Miss Pin Up WW2, in programma domenica 13 ottobre, alla presenza di auto americane. Per qualsiasi informazione si consiglia di visitare il sito: www.millenniumeventi.it.