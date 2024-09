Caos in Formula 1, Max Verstappen scuote il Circus: cosa succede

Max Verstappen al centro dell’attenzione, quello che ha detto è pazzesco: l’annuncio scuote il Circus

Sono tempi decisamente duri per Max Verstappen che, con la sua RB20, sta facendo una fatica immane a tornare a competere per il podio. In casa Red Bull si è consapevoli dei grossi passi indietro fatti e che ora come ora il titolo costruttori sia davvero difficile da conquistare.

Dopo il quinto posto dell’olandese in quel di Baku, poi, è ancor più evidente il dominio di McLaren. La Scuderia di Woking, ora 20 più davanti a Red Bull nel Mondiale costruttori, spera ancora di poter acciuffare super Max grazie a Lando Norris. I recenti buoni risultati di Piastri, però, sembrano aiutare decisamente il figlio di Jos che rimane ancora saldamente in testa alla classifica piloti. Di recente si è tornati pure a parlare del futuro di Verstappen e della possibilità che, a sorpresa, già l’anno prossimo l’olandese possa dire addio a Red Bull.

Il tutto grazie ad una curiosa clausola contrattuale. Adesso, però, l’attenzione di Red Bull e soprattutto di Verstappen è tutta rivolta a quanto accaduto in Azerbaigian, in una giornata decisamente storta per il team. Ed è successo qualcosa che ha letteralmente mandato su tutte le furie il tre volte campione del mondo: il suo annuncio è davvero incredibile.

Verstappen è una furia: lo ha detto davvero

Si è conclusa con un finale davvero inatteso la gara di domenica scorsa a Baku, a causa dell’improvviso incidente tra Carlos Sainz e Sergio Perez a due giri dalla conclusione. I due, alla fine, si sono ritrovati a muro sciupando la possibilità di portare parecchi punti in classifica a Ferrari e Red Bull.

L’ingresso in pista della Virtual Safety Car, al posto di quella ‘reale’, ha fatto discutere. Ne ha fatto le spese Nico Hulkenberg – fuori dalla zona punti per alcuni detriti presi in pieno – mentre Max Verstappen a tal proposito è stato parecchio critico: il motivo è presto detto. Il tre volte campione del mondo è finito sotto investigazione, incassando alla fine solo un warning, per aver superato alcune vetture al termine del GP dell’Azerbaigian, mentre il regime di Virtual Safety Car era però ancora attivo.

A questo punto l’olandese ha mostrato grosse perplessità sul mancato utilizzo della vera Safety Car, viste le condizioni della pista e i tanti detriti che hanno rischiato di danneggiare i piloti ancora in gara.

“Avrebbero dovuto fare entrare immediatamente la Safety Car, è un qualcosa che non riesco a capire. Non capisco perché debba volerci tanto, due auto si sono schiantate a muro”, ha dichiarato ai media olandese al termine del GP, evidentemente stizzito. Il figlio di Jos ha poi concluso il suo discorso, evidentemente stizzito: “Perché c’era una doppia bandiera gialla? Bastava far entrare la Safety Car! La pista era bloccata, piena di detriti ovunque con tanti danni. Perché inserire quella virtuale?”. Un interrogativo a cui lo stesso Verstappen, evidentemente, non ha ancora ricevuto risposta.