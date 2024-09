Novak Djokovic dice no, decisione perentoria: i motivi

Novak Djokovic, fresco di annuncio sui programmi agonistici dell’immediato futuro, ha fatto un’altra confessione

È stato ed è ancora certamente una stagione sui generis quella vissuta da Novak Djokovic sui campi del circuito ATP e non solo. Dopo aver letteralmente dominato il 2023 vincendo 3 Major su 4 (e facendo finale a Wimbledon, nel match perso in 5 set contro Carlos Alcaraz) e trionfando per la settima volta alle Nitto ATP Finals, il nativo di Belgrado si era presentato ai nastri di partenza del 2024 intenzionato ad aggiornare il già straordinario libro dei record.

La missione, per quello che riguarda le vittorie nei grandi tornei e la posizione nella Race, può dirsi fallita: il 24 volte campione Slam non ha vinto alcuna grande competizione nell’anno – cosa che non gli accadeva dal 2017 – scivolando addirittura al quarto posto nel ranking ATP e restando fuori, almeno per ora, dai magnifici 8 che andranno a Torino a novembre.

In compenso, e non è cosa da poco considerando l’importanza che rivestiva quell’appuntamento, Djokovic si è finalmente messo al collo la medaglia d’oro olimpica: un’ossessione finalmente soddisfatta, con tutto l’orgoglio personale e nazionale che il titolo ha comportato. Per il resto, le 37 primavere sulle spalle iniziano indubbiamente a farsi sentire. Da qui la decisione, espressa proprio nel bel mezzo dei Round Robin della Coppa Davis, di concentrarsi solo sulla rappresentativa nazionale e sui tornei del Grande Slam.

Un modo per centellinare le energie e per badare al sodo, tentando di arrivare a quel fatidico 25esimo Major che lo farebbe diventare primatista All Time superando Margaret Court, ferma a 24 Slam.

Djokovic e l’educazione dei figli: “Ci distinguiamo dagli altri”

Indubbiamente la scelta di giocare meno e di privilegiare solo i grandi appuntamenti si spiega, oltre che per l’età non più giovanissima, anche per la volontà di passare più tempo in famiglia. Un’esigenza che il campione aveva già espresso, tra le lacrime, dai palchi della premiazione di Wimbledon e New York lo scorso anno.

Il fuoriclasse serbo ha spesso lamentato la mancanza dei figli, lasciando già intravedere un possibile allentamento nel consueto giro del mondo a cui sono sottoposti i tennisti durante l’anno. L’argomento figli – Djokovic ne ha due: Stefan di 10 anni e Tara di 7 – è tornato nel corso di un’intervista al media serbo ‘Blic’ in occasione della sfida di Coppa Davis vinta dalla sua Serbia contro la Grecia.

“I miei figli non hanno ancora il cellulare e si lamentano di questa situazione visto che “a scuola ce l’hanno tutti tranne noi””, dicono loro. Per il fatto che loro non hanno ancora il telefono, io e mia moglie discutiamo spesso: loro si lamentano per il fatto di essere pressoché gli unici a scuola a non averlo ma si tratta una situazione non facile che ha ricadute anche ad altri livelli”, ha ammesso il giocatore.

“Se tutti fanno qualcosa e il gregge si comporta in quel modo, devi seguirlo? Per me non è necessariamente così. È qui che penso che ci distinguiamo dagli altri, perché siamo testardi e attivi. E siamo ribelli“, ha detto orgogliosamente il campione.