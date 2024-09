Ultim’ora Bagnaia, arriva l’annuncio improvviso: è ufficiale

In vista del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, un’ultim’ora su Francesco Bagnaia accresce l’attesa: è ufficiale

Misano atto secondo. Dopo quello di San Marino e della Riviera di Rimini, il Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ ospita il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, primo appuntamento di un un trittico ravvicinato che contempla anche le tappe in Indonesia e in Giappone.

Riparte, quindi, da Misano la rincorsa di Francesco Bagnaia all’attuale leader iridato Jorge Martin che nel ‘primo tempo’ di Misano ha vinto la Sprint Race mentre in gara si è imposto Marc Marquez, alla sua seconda affermazione stagionale. Tuttavia, ‘Pecco’ con due secondi posti non solo ha limitato i danni ma ha ridotto a sole 7 lunghezze il gap che in classifica lo separa dallo spagnolo della Pramac Racing.

Dunque, il due volte campione del mondo mette nel mirino la vetta della classifica mondiale. D’altra parte, le premesse ci sono tutte a giudicare da un’ultima ora che riguarda proprio il centauro della Ducati.

GP Emilia-Romagna, Bagnaia svela tutto

Francesco Bagnaia ha un conto aperto con il circuito di casa, quello di Misano Adriatico. Infatti, sebbene Torino gli abbia dato i natali, ‘Pecco’ risiede a Pesaro, quindi a pochi chilometri di distanza dal tracciato intitolato al compianto e mai dimenticato Marco Simoncelli. Tuttavia, proprio nella sua ‘gara di casa’, il pilota Ducati, nelle ultime apparizioni, ha raccolto solo delusioni anche perché nulla è mai andato per il verso giusto. Un tabù, quest’ultimo, che il campione in carica è intenzionato a sfatare.

“Torniamo a correre a Misano per la seconda volta quest’anno, ma rispetto a due settimane fa le condizioni saranno piuttosto diverse. Ci saranno temperature più basse e arriviamo anche dopo una giornata di test. Rispetto a Misano 1 le mie condizioni fisiche sono migliori; quindi, partiremo con un vantaggio in più rispetto alla volta scorsa“, le dichiarazioni del due volte iridato.

Insomma, Bagnaia è pronto a dare battaglia per prendersi una rivincita in un weekend che si preannuncia più freddo e asciutto del primo atto di Misano, condizioni climatiche che esaltano ‘Pecco’ e la sua Ducati. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il suo compagno di box, Enea Bastianini: “Correre sul proprio circuito di casa è sempre qualcosa di speciale e quest’anno abbiamo la fortuna di tornarci per la seconda volta. Rispetto al GP di due settimane fa, questo fine settimana troveremo temperature più basse e perciò anche le condizioni della pista saranno un po’ diverse”.

Dunque, propositi bellicosi per i due driver della Ducati factory che vogliono rendere pan per focaccia a Jorge Martin e a Marc Marquez che nel precedente Gran Premio si sono presi tutta la scena.