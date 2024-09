Zanardi lo ha fatto davvero: bello rivederlo così

Riemerge un momento che i tifosi di Zanardi ricorderanno sicuramente: lo scatto, spuntato sul web, è semplicemente meraviglioso

Il 15 settembre 2001 è una data che gli amanti del motorsport non dimenticheranno mai. In quel maledetto giorno Alex Zanardi rischiò di perdere la vita: era un comune weekend di gara e il pilota bolognese, impegnato nel Campionato Cart dove si era laureato campione del mondo già due volte, fu vittima di un tremendo incidente.

La vettura distrutta, il supporto immediato dei medici che per salvargli la vita non ebbero scelta: ad Alex furono amputati gli arti inferiori. Una tragedia nella tragedia visto che per molti quella notizia sarebbe stata foriera di una carriera ormai distrutta, compromessa. Non per Alex che si reinventò fenomeno nel paraciclismo, alla guida della sua handbike. Alle Paralimpiadi di Londra 2012 Zanardi conquistò ben 4 medaglie d’oro, stesso epilogo quattro anni dopo a Rio de Janiero. Un fenomeno.

Passò poco, però, per rivedere ancora in grossa difficoltà il campione emiliano. Il 19 giugno 2020 Alex si scontrò, in un momento di distrazione, con un camion. Si stava allenando in handbike tra le strade di Pienza, in Toscana. Un momento da brividi che lo portò a subire diversi interventi chirurgici e a vivere ben oltre sei mesi in coma farmacologico. Oggi è accudito e curato: di più sulle sue condizioni di salute, però, purtroppo non si sa.

Zanardi, momento storico: la foto è incredibile

I suoi tifosi non lo hanno mai abbandonato, giorno dopo giorno riservano ad Alex un dolce pensiero per una pronta guarigione. Si spera, si prega e intanto nelle scorse ore qualcosa di meraviglioso è accaduto e riguarda proprio i ricordi dell’ex pilota della Lotus.

Nel 1998 Alex Zanardi visse una delle annate più straordinarie e felici della sua carriera. In quel momento era campione del mondo in carica del Campionato CART– vinto l’anno prima – e si apprestava a confermarsi il più forte per il secondo anno consecutivo. Nelle scorse ore è stato pubblicato uno scatto davvero meraviglioso che lo ritrae in uno dei GP più belli ed emozionanti di quella stagione che Alex, da vero talento e leader, chiuse in prima posizione.

Una vittoria che ancora oggi i suoi tifosi ricordano con grande gioia e dolcezza quella del Medic Drug Grand Prix di Cleveland, di scena il 12 luglio 1998. Il decimo round della stagione delle CART FedEx Champ Car World Series. Zanardi dominò quel GP in lungo e in largo arrivando alla meritata vittoria dopo aver superato il compagno di squadra Jimmy Vasser. Per Alex fu il terzo successo in quella straordinaria stagione.

26 years ago today, Alex Zanardi won the 1998 Medic Drug Grand Prix of Cleveland. #RacingSuit #USRacingSuit #NetflixCancelspic.twitter.com/sv7ttjsKRZ — Stanford Brendeland (@Brendeland50639) September 17, 2024

Un momento davvero memorabile per l’atleta bolognese che in quegli anni visse probabilmente i momenti più luminosi della sua straordinaria carriera, carica di successi e vittorie indimenticabili. Attimi che, ancora oggi, emozionano. Nella speranza di rivedere presto Alex riabbracciare i suoi tifosi.