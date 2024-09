Gianmarco Tamberi si cimenta in un altro sport, le immagini spiazzano i fan

I fan di Gianmarco Tamberi sanno bene quanto il campione azzurro ami cimentarsi anche in altri sport: le ultime immagini lo dimostrano

La Diamond League ha ridato il sorriso a Gianmarco Tamberi e ai tantissimi fan del campione italiano. Nelle finali di Bruxelles, infatti, l’altista 32enne ha conquistato il suo terzo diamante – era già riuscito a trionfare nel 2021 e nel 2022 – grazie alla misura di 2.34 che gli ha permesso di battere l’ucraino Oleh Doroschchuk, terminato secondo con un salto da 2.31.

Una grandissima gioia per Tamberi, che ha così potuto riscattarsi dopo quanto accaduto a Parigi nelle scorse Olimpiadi. L’atleta italiano si presentò in pedana in condizioni molto precarie a causa della colica renale che lo aveva colpito nei giorni scorsi e che si era nuovamente presentata in mattinata. Tamberi dovette arrendersi a 2.27, non riuscendo quindi a lottare per difendere la medaglia d’oro conquistata ex aequo con l’amico-rivale Mutaz Essa Barshim nel 2021.

Fortunatamente si è trattato solo di un incidente di percorso: lo dimostrano i risultati ottenuti in seguito, sottolineati dallo stesso Tamberi ai microfoni di ‘Rai Sport’ dopo il successo in Diamond League: “Dopo le Olimpiadi ho fatto cinque gare, un podio e quattro vittorie – le parole del campione azzurro – Resta sempre quel pizzico di rammarico ma sto andando avanti“.

Tamberi ‘cambia sport’: nessuno se l’aspettava

Tutti coloro che conoscono bene Gianmarco Tamberi sanno che l’altista di Civitanova Marche ama praticare anche altri sport oltre al salto in alto. La sua principale passione è il basket (la sua squadra del cuore sono gli Houston Rockets) ma stando a un recente video pare proprio che Tamberi si stia lanciando anche in un’altra disciplina sportiva.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Tamberi ha pubblicato un video dove si mostra mentre alza dei pesi in stazione prima di prendere il treno. In realtà è solo un’esilarante gag: l’altista, infatti, si fa riprendere da sua moglie, Chiara Bontempi, mentre solleva la borsa della sua compagna che a suo dire pesa “752 chili“.

“Praticamente mi sta slogando una spalla“, dice l’atleta azzurro all’inizio del video. Il filmato poi prosegue con Tamberi che si cimenta in una sessione di sollevamento pesi proprio con la borsa di sua moglie, arrivando anche a metterla sulla nuca per eseguire un altro esercizio. Pochi secondi ma sufficienti per far sorridere tutti i suoi fan.