Jannik Sinner, svolta inattesa nel ranking Atp: nessuno lo avrebbe immaginato

Svolta inattesa nel ranking ATP per Jannik Sinner: nessuno lo avrebbe mai immaginato appena dodici mesi fa. Ecco cosa sta succedendo

Jannik Sinner è stato sicuramente il principale volto del mondo dello sport italiano del 2024. Un’annata da record per il tennista, esploso in tutta la sua forza. Il ricambio generazionale è realtà con lo stesso Sinner e Alcaraz pronti a dominare negli anni avvenire.

I due enfant prodige si sono divisi i quattro Grande Slam di questa stagione con l’azzurro a conquistare Australian Open e US Open, mentre lo spagnolo ha arricchito il palmares con Wimbledon e il Roland Garros. Quest’ultimo non è stato molto fortunato per Sinner (ko in semifinale con Alcaraz) ma ha rappresentato comunque un momento storico per il tennis italiano in quanto è coinciso con l’approdo in vetta al ranking Atp di Jannik a scapito di Djokovic.

Ranking ATP, Sinner sempre più primo: la situazione

Nella grande annata che non si è ancora conclusa, il tennista di San Candido ha vinto oltre ai 2 grandi Slam già citati anche due Master 1000 (a Miami e Cincinnati) e altrettanti 500 a Rotterdam e Halle. Vittorie che sono arrivate in una stagione nella quale non sono mancati comunque momenti di difficoltà.

Dal KO all’anca passando per il malore a Wimbledon, fino alla tonsillite che gli ha impedito di partecipare all’Olimpiade di Parigi, chissà dove sarebbe arrivato se non ci fossero stati questi contrattempi. Poco importa, comunque, vista l’annata da urlo fin qui avuta. E il 2024 non è ancora finito. Intanto ciò che emerge per il ranking ATP è una svolta che nessuno avrebbe mai immaginato ad inizio anno, una situazione da sogno per Jannik.

Con la vittoria allo Us Open, Sinner ha aumentato il distacco dai suoi rivali in classifica. Sono 4300 i punti che lo separano da Zverev, attuale numero due, mentre sono circa 5000 quelli di distacco da Carlos Alcaraz, ora terzo in graduatoria. Nonostante i punti da difendere con le vittorie a Pechino e Vienna e la finale raggiunta alle Finals di Torino, ottenuti esattamente un anno fa, la posizione di Sinner sembra davvero inattaccabile.

Peraltro, l’azzurro ha anche la possibilità di incrementare il proprio bottino in caso di buoni risultati nei due Masters di Shanghai e Parigi Bercy, nei quali lo scorso anno è arrivato rispettivamente agli ottavi e al secondo turno.