Red Bull fatta fuori: la Ferrari festeggia

La Red Bull non è più considerata la principale candidata per la vittoria del mondiale di Formula 1: la Ferrari può esultare

Il Gran Premio d’Azerbaigian è stato più che positivo per la Ferrari che ha portato a casa un secondo posto prezioso grazie a Charles Leclerc e torna a sognare in grande in questo campionato mondiale di Formula 1.

Campionato che ha visto una svolta importante in testa alla classifica costruttori con la McLaren che ha effettuato il tanto agognato sorpasso sulla Red Bull grazie alla vittoria ottenuta da Oscar Piastri. Il pilota australiano ha ottenuto il suo secondo successo in un Gran Premio lanciando il proprio team in testa alla classifica che ora vede la McLaren a 476 punti contro i 456 della Red Bull.

Tanta delusione per il team del colosso austriaco che prosegue il suo momento complicato. Anche in Azerbaigian, Max Verstappen non è riuscito a riscattarsi, chiudendo al quinto posto e finendo per la quarta volta fuori dal podio. Un downgrade nelle prestazioni da parte del pilota olandese che quantomeno in classifica piloti continua ad avere un buon margine sugli inseguitori.

Tuttavia, di questo passo Verstappen rischia di farsi raggiungere, mentre la Red Bull non spaventa più come prima. A farlo capire è proprio il pilota della McLaren Lando Norris che ha lanciato una vera e propria stoccata alla Red Bull, tagliandola di fatto fuori dalla lotta e facendo esultare invece la Ferrari.

Formula 1, Norris snobba la Red Bull: i tifosi della Ferrari esultano

Il campionato mondiale di Formula 1 è entrato nel suo momento clou e la McLaren, grazie alla vittoria in Azerbaigian, ha sparigliato le carte per quanto riguarda la lotta al vertice della classifica costruttori. Il team britannico ha effettuato il sorpasso ai danni della Red Bull grazie allo straordinario successo di Oscar Piastri e sogna in grande proprio come la Ferrari che ora vede le vetta lontana solo 51 punti.

Nonostante la Red Bull occupi il secondo posto, a riconoscere come la Ferrari sia la vera rivale per il titolo della McLaren è stato lo stesso pilota del team britannico Lando Norris che ha snobbato del tutto il team austriaco: “Prima della tripletta Monza, Baku e Singapore sapevamo che la nostra rivale principale sarebbe stata Ferrari e non Red Bull. Leclerc e Sainz si stanno comportando bene e ci mettono sotto pressione. Loro sono i nostri avversari al momento, siamo più preoccupati della Ferrari che di Red Bull” ha dichiarato sicuro il pilota britannico, facendo esultare anche i tifosi della Rossa.

Parole importanti quelle di Norris che indirettamente caricano tutto l’ambiente di Maranello in vista delle prossime sfide. L’appuntamento è ora fissato per domenica 22 settembre quando si scenderà in pista a Singapore dove sia McLaren che Ferrari sono pronte a darsi battaglia e a tagliare fuori la Red Bull del tutto.