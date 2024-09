Ritiro dopo le Olimpiadi, una stella vuota il sacco: annuncio scioccante

Ritiro dopo le Olimpiadi, la stella dello sport ha deciso di vuotare il sacco: l’annuncio spiazza tutti. Ecco la sua scelta

Uno di quegli annunci che inevitabilmente spiazzano gli amanti dello sport. La campionessa, nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere dello Sport‘, ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare a tutti le sue emozioni e, soprattutto, comunicare la sua decisione finale.

Un 2024 a dir poco indimenticabile per Sara Errani che si è tolta un bel po’ di soddisfazioni. Prima quella di aver raggiunto (insieme a Jasmine Paolini) la finale del Roland Garros, poi la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi sempre nella stessa specialità, tanto da completare il “Career Goldel Slam“.

Per non parlare della conquista del titolo di doppio misto agli US Open, insieme ad Andrea Vavassori, diventando la seconda italiana (dopo Raffaella Reggi) ad aggiudicarsi un torneo in questa specialità. Un momento magico quello che la nativa di Bologna sta attraversando, arrivato dopo un periodo non certo facile.

Tennis, l’annuncio della Errani: ecco la sua decisione

Insomma, quella che sta vivendo attualmente la Errani è una sorta di “seconda giovinezza“. Parole che lei stessa ha rilasciato durante l’intervista. Nel corso della stessa non ha potuto non menzionare le emozioni che ha provato a vincere le Olimpiadi insieme alla sua collega ed amica Jasmine Paolini.

Emozioni intense. Un obiettivo che, insieme al suo allenatore Pablo Lozano, sono riusciti a raggiungere, un momento indimenticabile che si porterà dentro per tutta la vita. Non si è fatta attendere la domanda in merito al suo futuro: “Pensavo che il 2024 potesse essere il mio ultimo anno. Pensavo che dopo l’Olimpiade avrei smesso. Ma quale ritiro, mi sto divertendo ancora molto. Giocherò fino al 2025, poi farò le mie valutazioni“.

In quel di New York allo Us Open ’24, insieme ad Andrea Vavassori, ha ottenuto un altro importante successo come la vittoria Slam che le mancava dai tempi in cui giocava in coppia con l’amica e collega Roberta Vinci. I due affronteranno un’altra importante sfida ed avventura: quella dell’Australian Open. Non sono mancati gli elogi per i due sportivi italiani e simbolo del tennis come la Paolini e Sinner, entrambi definiti come campioni ed esempi per i più giovani che “Con la loro umiltà riescono a gestire anche le pressioni esterne“.