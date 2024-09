Serie A, il secondo anticipo è Verona-Torino

Dopo Cagliari-Empoli, alle 18:30, stasera alle 20:45 anche Hellas Verona e Torino, al Marc’Antonio Bentegodi si ritroveranno per la 5^ giornata di campionato. Gialloblù e granata si sfideranno in una gara che dirà se una delle due riuscirà a mantenere il buon rendimento avuto finora. L’Hellas Verona nelle prime quattro gare di Serie A ha colleziona 6 punti, frutto di due vittorie e due sconfitte. Mentre, il Torino, finora ha collezionato 8 punti senza mai perdere.

Hellas Verona, tante assenze contro il Torino

Mister Paolo Zanetti, in vista della gara di questa sera in casa contro il Torino, dovrà fronteggiare una piccola emergenza nel suo Verona. Saranno ben cinque gli assenti nella formazione gialloblù e tutti loro sono titolari o potenziali tali. La lista è importante c’è il terzino Frese, il mediano Duda, i treuqartisti Harroui, Kastanos e Suslov. Mancherà quindi quella fantasia e quelle geometrie che hanno permesso alla formazione veronese di superare nettamente il Napoli alla prima e il Genoa alla terza, ma anche di mettere in grande difficoltà la Lazio lunedì sera.

Dall’altra parte mister Paolo Vanoli, che dal suo esordio in Serie A San Siro ad oggi, anche lui deve fare i conti con qualche assenza di troppo. Il Torino però può, vuole e deve dare continuità ad una serie di risultati positivi assolutamente inattesi dopo le cessioni estive. Non ultima quella di Bellanova che ha provocato la dura contestazione dei tifosi del Toro nei confronti della proprietà. Tuttavia, l’ex tecnico del Venezia sta facendo la differenza con gli uomini a disposizione. Uomini di cui non farà parte Nikola Vlasic, alle prese con guai muscolari che si protraggono dalla fine dello scorso campionato e si sono protratti fino agli Europei. Oltre a lui sono fuori, il lungodegente Schuurs, Saul Coco, Vojvoda e Ilkhan.

Le probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-3): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Livramento, Tengstedt. All. Zanetti.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. All. Vanoli.