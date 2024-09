Serie A, quinta giornata: spiccano Juventus-Napoli ed Inter-Milan!

Si avvicina una quinta giornata di Serie A che si preannuncia molto interessante. In particolar modo, questo weekend vedrà andare in scena due big match: stiamo parlando di Juventus-Napoli ed Inter-Milan. Vediamo nel dettaglio!

La super sfida dell’Allianz Stadium è prevista per sabato alle ore 18. La Juventus giunge a questo confronto dopo due pareggi di fila in campionato ma anche dopo una prova di forza importante in Champions League contro il PSV. Dall’altra parte ci sarà il Napoli di Conte, galvanizzato da tre successi consecutivi e ora a quota 9 punti in classifica.

La gara in questione, si sa, è da anni ormai molto sentita. Negli ultimi scontri diretti, sono i partenopei ad averla fatta da padrone: si registrano, infatti, quattro vittorie degli azzurri nelle ultime sei partite (un solo successo per i bianconeri). Questa volta la vittoria della Juventus pagherebbe 2,20 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, mentre su Unibet si parla di 2,12 volte la posta.

Non è da escludere che la prima frazione di gioco possa essere equilibrata. Ecco allora che si potrebbe puntare sul segno “X” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,08 con Betclic che propone la quota di 1,98 mentre WilliamHill la offre a 2,00. Un risultato esatto da prendere in considerazione è l’1-0 in favore dei bianconeri: si parla di 7,13 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 5,75 e su WilliamHill 7.

L’altro big match di giornata accenderà la sera di domenica (ore 20,45). Lo stadio Meazza sarà teatro del derby della Madonnina tra Inter e Milan. Nerazzurri che arrivano alla sfida dopo il buon pareggio ottenuto all’Etihad in Champions contro il Manchester City, mentre il Diavolo ha perso nettamente la sfida casalinga contro il Liverpool.

Riusciranno i rossoneri ad interrompere la striscia negativa di cinque sconfitte contro i cugini? La vittoria del Milan questa volta vale per Planetwin365 la quota di 5,02, per Betclic è offerta a 4,62 mentre WilliamHill la propone a 4,80. Da non trascurare l’ipotesi di un match ricco di gol: segnaliamo l’Over 2,5 finale, a quota 1,63 per Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic è bancato a 1,59. Volendo scegliere un risultato esatto, si può puntare sul 2-1 in favore del Milan: la quota è di 15,89 su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 13.