Un vero tornado si abbatte sulla Red Bull, pazzesco Verstappen: si cambia

La Red Bull pronta a cambiare ancora: bufera nel team anglo-austriaco, coinvolto anche Max Verstappen

Ricordate la Red Bull, la monoposto più veloce della Formula 1 che ad ogni Gran Premio, con Max Verstappen alla guida, dava almeno 5 secondi di distacco alle avversarie? Ecco, quella vettura non c’è più. O, almeno, sono un lontano ricordo le performance della scuderia anglo-austriaca che sta vivendo una seconda parte di stagione davvero in sofferenza.

Sette Gran Premi alla fine del mondiale e la percezione di poterlo perdere è sempre più concreta. Al momento nella classifica piloti Verstappen conserva un margine discreto, 59 punti su Norris secondo, anche perché gli avversari si danno battaglia a vicenda.

Discorso diverso, invece, per la classifica Costruttori: al momento è la McLaren in testa al campionato con un +20 proprio sulla Red Bull, un sorpasso concretizzatosi a Baku. in Azerbaigian. Insomma, non è certo il miglior periodo per la scuderia, con Verstappen che palesa segnali d’insofferenza, l’addio di Newey che andrà all’Aston Martin oltre a quello di Jonathan Wheatley che sarà il nuovo team principal dell’Audi-Sauber.

Red Bull, cambia tutto: le nuove modifiche della scuderia

Proprio questi addii in casa Red Bull hanno reso necessario un vero e proprio rimpasto. Wheatley non sarà rimpiazzato con una figura sola ma sarà sostituito attraverso “promozioni” interne di diverse figure del Team. Stando a quanto afferma il ‘Telegraaf’, Giampiero Lambiase, ingegnere di pista di Max e capo degli ingegneri di pista, sarà il nuovo “Head of Racing” della scuderia.

Di fatto questa promozione gli permetterà di avocare a sé alcuni compiti che prima spettavano a Wheatley, tra quali quello della supervisione delle discussioni sui regolamenti nelle riunioni dello Strategy Group. Questo nuovo compito, che gli permetterà di interfacciarsi direttamente con Pierre Waché, il direttore tecnico, non gli impedirà di continuare ad essere la voce di Max.

Durante i Gran Premi, infatti, resterà sempre sempre l’ingegnere di pista dell’olandese continuando, quindi, a dargli le indicazioni via radio. Un modo, questo, anche per non far innervosire ulteriormente Verstappen, che già sta meditando l’addio nel caso la Red Bull non dovesse essere più competitiva.

Steve Knowles, invece, diventa “Capo delle attività sportive” e dovrà interfacciarsi con i commissari di gara e la Fia nei week end dei Gran Premi avendo in Lambiase il suo responsabile diretto. Promozione a “capo delle operazioni”, invece, per Rich Wolverson che sarà chiamato a seguire le attività del team in pista.

Nuovi ruoli anche per Gerrard O’Reilly, Phil Turner e Chris Gent: quest’ultimo diventa capomeccanico della scuderia – prima lo era solo di Verstappen – il primo diventa “Capo della logistica e del supporto”, il secondo sarà “manager delle operazioni in fabbrica”.