Federer strappalacrime: ultim’ora su Nadal

Roger Federer ha un messaggio per Rafa Nadal. L’amico-rivale seguirà il suo consiglio ? Lo sapremo nelle prossime settimane

Nonostante si sia ritirato dalle scene due anni fa per un infortunio al ginocchio che ne ha condizionato gli ultimi anni di carriera, il nome di Roger Federer fa brillare ancora gli occhi agli amanti del tennis. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

L’ex tennista svizzero si è rivisto in pubblico in occasione della Laver Cup, il torneo a squadre tra una selezione di tennisti europei e una del resto del mondo dedicato al campione australiano. Federer è tra i fondatori dell’evento insieme al suo manager Tony Godsick.

Altroché per la Laver Cup di Federer si sta parlando anche per una sua recente intervista che ha rilasciato ai microfoni della rivista “Mopo“. Il 43enne, infatti, si è concentrato sul grande rivale di sempre, Rafael Nadal. Il rapporto tra i due, nonostante la rivalità sul campo, è sempre stato ottimo e di grande stima reciproca. Il nome dello spagnolo, in un primo momento, era tra i partecipanti della Laver Cup prima del ritiro comunicato una settimana fa. Nadal che sembra vicino al ritiro. Per questo lo svizzero ha voluto dargli un consiglio molto importante.

Tennis, il consiglio di Federer a Nadal

Federer sa bene cosa significa visto che, proprio due anni fa, ci è passato. Nel corso dell’intervista, Roger si è focalizzato sui pensieri degli atleti che non dovranno più allenarsi e tenersi in forma per i match da affrontare. Insomma, un periodo di stress che finirebbe.

Un consiglio a lungo termine quello di Federer, visto che Nadal non ha ancora deciso cosa fare. Resta ancora da capire, infatti, se il 38enne tornerà di nuovo in campo nel 2024. Se lo farà, la decisione verrà rimandata al prossimo anno. Federer la pensa così: “Credo che sia arrivato il momento di decidere cosa fare. Per questo sport ha dato tutto. Sarebbe incredibile se dovesse durare ancora un’altra stagione. Su questo, però, solamente lui potrà dare una risposta“.

Proprio due anni fa, Federer si è ritirato dopo aver disputato il suo ultimo match alla Laver Cup in doppio proprio con Nadal. L’immagine dei due in lacrime resterà per sempre impressa nella memoria degli appassionati di tennis e non solo. Un momento unico che ha chiuso, di fatto, un’era tennistica.