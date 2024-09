Inter, Lautaro e Dimarco dal 1′ nel derby. Non ci sono grossi dubbi di formazione

Non ha grossi dubbi di formazione Simone Inzaghi per la sua Inter in vista del derby di Milano. Lo schema sarà il 3-5-2. Vedremo, davanti a Sommer, il tris difensivo composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni è acclarato il recupero di Dimarco a sinistra, mentre sulla corsia destra ecco Dumfries. In mediana Calhanoglu comanda la regia delle operazioni offensive e anche d’interdizione, coadiuvato da Barella e Mkhitaryan. In avanti la coppia composta da Lautaro e Thuram.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.