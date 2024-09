Juve, da monitorare Gatti: l’ultima idea di Thiago Motta per il Napoli

Manca sempre meno al calcio d’inizio tra Juventus e Napoli: questa mattina il corrispondente da Torino, Giovanni Albanese ha spiegato cosa potrebbe accadere nell’undici iniziale della Juventus qualora non dovesse farcela il capitano Federico Gatti, uscito malconcio dalla sfida di Champions League contro il PSV.

“Gatti non è al 100% con la caviglia. Come anticipato ieri su Sportitalia, non dovesse far parte dei titolari della Juventus per la sfida contro il Napoli, al centro della difesa con Bremer potrebbe giocare Kalulu: a quel punto il prescelto per il ruolo di terzino destro sarebbe Savona“.