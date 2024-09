Kvara e Lukaku, ma non solo: Conte punta a fare lo sgambetto alla Juve

Antonio Conte vuole ripristinare la brillantezza del suo Napoli per continuare a coltivare le elevate ambizioni che, eccezion fatta per l’esordio in campionato di Verona, hanno condotto i partenopei su discreti livelli. Mantenere il baricentro alto, sfruttando la corsa di Spinazzola e l’estro di Politano, sarà sicuramente un tassello da considerare. E in avanti Kvara e Lukaku con i ruoli offensivi complementari. Ma contro la Juve sarà comunque un affare complicato.

Le probabili scelte (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte