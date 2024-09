Triste addio in NBA, una delle stelle più amate torna a giocare in Europa

Una delle stelle più amate nell’universo della NBA ha accettato la proposta dall’Europa e torna a giocare nel Vecchio Continente: l’annuncio

Il filo che collega la NBA con la Eurolega è sempre più spesso e tratteggiato da affari. Bisogna aggiungerne appena un altro, in questo settembre e riguarda uno dei protagonisti seguiti negli Stati Uniti, il quale ha optato per l’avventura nel Vecchio Continente dopo aver trascorso nove stagioni di basket oltreoceano. Divenuto facilmente un idolo dei tifosi e anche fra i più benvoluti nello spogliatoio, è arrivato per lui il momento di avvicinarsi a casa.

Sei squadre e 331 partite oltre alle 31 di playoff. Ha iniziato indossando la maglia degli Spurs e conclude l’avventura di NBA con quella degli Houston Rockets, inframezzata da una parentesi a Dallas oltre Pistons, Clippers e Sixers. Si tratta di Boban Marjanovic, che ha creato un duo amatissimo con Tobias Harris noto come il Tobi & Bobi Show, che sui social è divenuto un must nel tempo.

Un giocatore gigante per qualità ma anche per statura (224 centimetri, ndr), che sente il bisogno di avvicinarsi all’Europa e alla sua Serbia, dopo un’ultima stagione leggermente meno intensa dal punto di vista della partecipazione per lui. Quindi si trasferisce in Turchia, al Fenerbahce, dove potrà essere protagonista in Eurolega.

Dalla NBA alla Eurolega: la nuova destinazione di Boban Marjanovic

Non è la prima volta che Marjanovic si ritrova a giocare in Europa, siccome ha trascorso in totale un decennio fra la sua Serbia, la Russia e la Lituania, prima di iniziare l’avventura negli States. A dare la notizia è stato il Fenerbahce attraverso i propri canali social, annunciando l’accordo con l’ormai ex giocatore degli Houston Rockets. L’accordo fra le parti prevede una clausola di uscita in favore di entrambe entro la fine di gennaio. Perciò il coach della squadra turca, Sarunas Jasikevicius, ha chiesto al nuovo tesserato soltanto una cosa, come annunciato alla stampa: “Vogliamo che Boban sia Boban. Tutto qua. Lo stiamo aspettando”.

Il roster turco si arricchisce di qualità e garanzia punti. Qualcosa che si anelava per completare l’idea di gioco, dopo alcuni cambiamenti come l’uscita di Luka Samanic e il contestuale arrivo di Khem Birch. A lui si sono aggiunti Wade Baldwin e Bonzie Colson, Devon Hall e l’italiano Nicolò Melli. L’arrivo di Marjanovic – che prima di lasciare l’Europa un decennio fa fu nominato nel First Team della EuroLeague – candida ulteriormente il Fenerbahce a divenire una delle formazioni da battere.