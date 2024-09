Venezia-Genoa 2-0: prima vittoria per Di Francesco

Primo successo stagionale per il Venezia di Di Francesco che al Penzo batte 2-0 il Genoa di Gilardino. Decisive le reti di Busio e Pohjanpalo.

Venezia-Genoa, le formazioni

VENEZIA (4-4-2): Joronen, Candela, Idzes, Svoboda, Zampano; Busio, Andersen, Ellertsson, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

GENOA (3-5-2): Gollini, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Ekuban. All. Gilardino

La partita, il primo tempo

Quattro minuti e Genoa subito pericoloso. Badelj cambia gioco in modo ottimo dopo aver recuperato il pallone su Haps e trova l’attaccante: primo controllo e tiro dal limite dell’area troppo debole, che finisce sul fondo. All’undicesimo risposta del Venezia. Oristanio riesce ad andare al tiro praticamente in area piccola, su assist di Ellertsson con Gollini che salva il risultato. Al 22′ è nuovamente Vitinha a provarci. Pohjanpalo sbaglia un appoggio molto semplice, Frendrup recupera il pallone e parte il contropiede del Genoa, il centrocampista serve Vitinha che entra in area, ma calcia fuori col sinistro. Fondamentale il disturbo da parte di Svoboda. Il Venezia risponde colpo su colpo con Busio. Palla perfetta di Svoboda, da centrocampista di qualità, e inserimento del classe 2002 che colpisce di testa, ma manda incredibilmente fuori da ottima posizione, con Gollini immobile!

La partita, la ripresa

In avvio di secondo tempo subito gravissimo infortunio per Malinovski. Zampano crossa in mezzo, il centrocampista per rinviare mette male il piede e la caviglia si gira completamente. Infortunio bruttissimo. Al 55′ rigore per il Venezia. Scambio tra Pohjanpalo e Busio in area e De Winter, troppo irruento, atterra il centrocampista! Nessun dubbio per Marchetti! Dal dischetto ha la meglio però Gollini. Parata monstre del portiere del Genoa! Pohjanpalo a calcia anche bene, alla destra del portiere, che si distende in modo STREPITOSO e respinge il penalty! 8 minuti e il Venezia trova comunque l’1-0 con Busio. Nel modo più assurdo il Venezia passa in vantaggio: cross debole e apparentemente innocuo dalla sinistra da parte di Busio, Gollini sbaglia completamente valutazione, ingannato dalla traiettoria e il pallone si insacca in rete. Il Genoa crolla e a 5 dalla fine Pohjanpalo fa 2-0. Grande assist di Yeboah che con un cross trova l’attaccante, che con un tiro al volo trafigge Gollini! Finisce 2-0. Primo successo per Di Francesco.