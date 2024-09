Alcaraz davanti a Sinner: classifica stravolta

Nonostante dorma sonni tranquilli sulla classifica ATP che lo vede numero uno del mondo, Jannik Sinner incassa un boccone amaro

Se consideriamo i soli tornei del Grande Slam disputati nel 2024, i due giovani fenomeni generazionali del tennis moderno si sono divisi equamente la torta, senza entrare nel merito del diverso prestigio che possa avere Wimbledon rispetto agli Australian Open, tanto per anticipare delle considerazioni già abbondantemente fatte da alcuni addetti ai lavori.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono stati i dominatori dell’anno solare, con l’azzurro che ha primeggiato a Melbourne e a New York, e lo spagnolo capace di mettere a segno la storica doppietta Parigi-Londra nella stessa stagione. Se però allarghiamo il discorso al percorso agonistico e ai risultati ottenuti negli altri importanti tornei dell’anno, non c’è paragone. Sinner stravince.

La considerazione è sublimata dal ranking ATP, che vede l’azzurro saldamente al comando. Uno scettro strappato a Novak Djokovic lo scorso 3 giugno e non solo mai abbandonato, ma anzi chiuso a doppia mandata dalle successive affermazioni extra Major.

55 vittorie a fronte di sole 5 sconfitte, con ben 6 titoli ATP, includendo già gli Slam, è lo straordinario bilancio del campione altoatesino, che ha sfondato il muro degli 11mila punti ATP nel ranking. Se parliamo poi della Race, la classifica dalla quale usciranno i migliori 8 che si giocheranno il titolo delle Finals in quel di Torino, il dominio è ancor più netto.

C’è però una graduatoria nella quale, nonostante la straordinaria stagione disputata dall’azzurro, il fenomeno iberico ha la meglio sull’eroe di Malaga. Il dato, sorprendente, è stato reso pubblico dalla prestigiosa rivista ‘Sports Illustrated’.

Alcaraz tiene alta la bandiera dei tennisti: Sinner non c’è

Oltre a primeggiare sull’amico-rivale di San Candido nella classifica dei tennisti che più hanno incassato – nel computo totale fatto di montepremi dei tornei sommato agli introiti pubblicitari – nel 2024, il nativo di Murcia ha accresciuto a dismisura il suo status a livello di personalità influente.

Carlitos è infatti l’unico tennista, tra uomini e donne dei rispettivi circuiti, ad esser stato inserito nell’esclusivo club delle 50 personalità sportive più influenti del 2024. Fenomeno sociale in Europa e non solo, il talentuoso giocatore sta seguendo in tutto e per tutto le orme dei Big Three. Anche Federer, Djokovic e Nadal si sono infatti fregiati, in passato, dell’inserimento nella ristretta cerchia degli eletti.

Poco male, da un certo punto di vista, per Sinner, che forse metterebbe la firma per avere un 2025 identico all’anno precedente pur dovendo ingoiare l’assenza da una graduatoria che che ricalca solo in parte i successi sul campo da tennis.