Daniele Scardina, tifosi increduli: annuncio choc

La notizia che riguarda Daniele Scardina ha lasciato tutti i tifosi increduli. È successo veramente. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Daniele Scardina è stato un pugile professionista per diversi anni. Nel corso della sua carriera si è fatto conoscere attraverso lo pseudonimo di King Toretto ed ha ottenuto diverse soddisfazioni. Nel 2019 ha vinto il titolo internazionale nella categoria dei supermedi, mentre nel 2021 ha trionfato nella stessa categoria, ma ha ottenuto il titolo intercontinentale. Scardina ha avuto però problemi di salute e, per questo motivo, è stato costretto ad abbandonare l’attività agonistica in maniera definitiva.

Il 28 febbraio del 2023, infatti, ha avuto un malore durante un allenamento ed è stato portato in condizioni critiche all’ospedale di Rozzano. Dopo un’operazione piuttosto delicata, ha iniziato a riprendersi, ma è riuscito a tornare a casa soltanto dopo dieci mesi di riabilitazione e di ricovero ospedaliero. Uno dei momenti più importanti della vita privata di Scardina riguarda invece la relazione d’amore con la giornalista siciliana Diletta Leotta. A proposito di questa storia, è intervenuto Mirko Manola, il fratello del volto più noto di Dazn. Ecco cosa ha detto.

Mirko, fratello di Diletta Leotta, su Scardina: “Mi ero sbagliato su di lui”

Daniele Scardina e Diletta Leotta hanno avuto una storia d’amore durata alcuni mesi, a cavallo tra il 2019 e il 2020. A proposito di questa relazione, ha parlato Mirko Manola, fratello della giornalista di Dazn, il quale ha rilasciato un’intervista alla rivista ‘Diva e Donna’. Mirko ha parlato dei suoi pregiudizi nei confronti dell’ex pugile, spiegando di aver cambiato idea su Scardina quando lo ha conosciuto meglio.

Ecco un breve estratto di questa intervista: “Su Daniele Scardina ho cambiato idea. Pensavo che un pugile con tutti quei tatuaggi, la cresta bionda fosse improponibile accanto a Diletta, invece non era così. L’ho conosciuto e ho capito subito quanto mi sbagliassi”. Il fratello di Diletta Leotta, quindi, ha ammesso di aver sbagliato il primo giudizio nei confronti di Daniele Scardina e di essersi colpevolmente fermato alle apparenze.

Mirko e Diletta hanno cognomi diversi perché condividono soltanto la madre, ma hanno due padri diversi. I genitori di Manola, infatti, si sono separati quando quest’ultimo aveva soltanto tre anni. Il padre di Diletta si chiama Rosario e le ha dato il suo cognome.

Intanto proprio dal fratello della nota giornalista, i fan apprendono questo retroscena su Daniele Scardina, e sperano di rivederlo presto anche più attivo sui social per avere ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.