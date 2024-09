È ufficiale, notizia sensazionale: torna in MotoGP

Secondo weekend di MotoGP a Misano. Mentre la lotta per il titolo è nel vivo, è arrivato l’annuncio ufficiale su un grande ritorno

Secondo GP consecutivo a Misano Adriatico, il primo di un trittico di tre eventi consecutivi in MotoGP previsti oltreché sul circuito intitolato a Marco Simoncelli anche in Indonesia e Giappone.

A Misano riprende il duello per la vetta tra Martin e Bagnaia separati di appena 7 punti con lo spagnolo ancora avanti al campione in carica della Ducati. Quest’ultimo si presenta al bis sul circuito di casa (vive nella vicina Pesaro) in condizioni decisamente migliori rispetto a due settimana fa, quando la caduta dopo lo scontro con Alex Marquez ad Aragon gli ha causato una forte contusione alla clavicola.

Attenzione al terzo incomodo Marc Marquez che proverà a ripetere l’exploit di due settimane fa quando, sotto la pioggia, è riuscito a conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo Aragon. Una doppietta che ha riportato il fuoriclasse spagnolo in lotta per il Mondiale anche se la distanza dalla vetta è ancora ampia (è a -53 da Martin).

Grande ritorno in MotoGP: l’annuncio è ufficiale

Mentre la lotta per il titolo 2024 è nel vivo, si pensa già alla prossima stagione. Due gli annunci ufficiali, a riguardo, arrivati a ridosso del GP di Misano. Il primo riguarda l’annuncio della Pramac che si affiderà a Jack Miller nel suo primo anno di partnership come team cliente della Yamaha. L’australiano affiancherà Miguel Oliveira.

L’altro si riferisce a un grande ritorno nel Motomondiale dopo ben 33 di assenza. Non ci riferiamo a un pilota o un team bensì a un Gran Premio che tornerà in calendario dal 2025, verosimilmente nel mese di agosto.

L’allusione è al GP di Ungheria che non si disputa nel Motomondiale dal 1992. L’evento si disputerà in un nuovo circuito di 4 km, il Balaton Park, inaugurato nel 2023 che affianca l’altro tracciato storico dell’Ungheria ovvero l’Hungaroring di Budapest sul quale si gareggia per la Formula 1. Il Balaton Park è stato realizzato nei pressi del lago omonimo, uno dei più grandi dell’Europa Centrale.

I GP di MotoGP, Moto2 e Moto3 del 2025 saranno dunque i primi eventi di rilievo che si disputeranno sul nuovo tracciato che ospiterà, il prossimo anno, anche una tappa del Mondiale Superbike. A dare l’annuncio ufficiale del nuovo arrivo in MotoGP è stato il CEO di Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, il quale ha anche specificato che sono già in corso ulteriori lavori per preparare il Balaton Park allo storico debutto previsto tra un anno.