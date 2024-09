Juve, il momento di dare forza a Thiago Motta: il progetto è appena iniziato

La Juventus pareggia ancora ed ancora con uno 0-0: è il terzo di fila per la squadra di Thiago Motta, che eguaglia così un filotto che fece Trapattoni in passato. Contro il Napoli i bianconeri hanno offerto una prova sicuramente solida, ma davanti sembra ancora mancare qualcosa.

“Non possiamo essere contenti del risultato: per vincere serve qualcosa in più” – ha confermato lo stesso tecnico a fine partita. Che poi ha detto: “Quando gli avversari ti aspettano non è facile per nessuno, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo migliorare negli ultimi metri e provare a calciare anche da fuori, perché abbiamo tanti giocatori con queste caratteristiche”.

Stasera intanto ci sarà il derby, che dirà soprattutto quale fra le due milanesi rilancerà le proprie quotazioni: la squadra di Fonseca per rientrare in una corsa che al momento la vede già aver perso terreno, quella di Inzaghi per mandare un segnale di forza ad un campionato che ha vinto lo scorso anno.

E’ proprio in questi momenti che si vede dunque la forza di un progetto. Che la Juventus di Giuntoli ha scelto di affidare a Thiago Motta, impostando anche il mercato sulle idee del proprio allenatore, per una svolta totale in termini di filosofia, ricerca di uno stile di gioco particolare e vittoria. Altre squadre, vedi la Roma, il progetto con il nuovo allenatore lo hanno immediatamente abbandonato. La Juve è lontana anni luce dalla partenza horror dei giallorossi, ma sicuramente le critiche iniziano ad arrivare, come giusto che sia. La società bianconera però sa che, se vorrà arrivare alla vittoria con l’italo-brasiliano, dovrà avere la pazienza di saper aspettare che i concetti vengano trasmessi del tutto, come già si è iniziato solo ad intravedere in sfide come quella stravinta in Champions contro il Psv.