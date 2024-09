La Ferrari volta pagina, si cambia subito: Leclerc colto di sorpresa

Cambiamenti importanti per la Ferrari nell’immediato, notizia che spiazza tutti e coglie di sorpresa anche Leclerc

Finale di stagione in Formula Uno molto intenso e tutto da vivere. Con una Ferrari che può provare a essere protagonista, dopo una parte centrale dell’annata in cui la Rossa era apparsa un po’ in difficoltà. Il trend delle ultime gare ha riproposto un Leclerc ad altissimi livelli.

La crescita del Cavallino rampante e del monegasco è stata evidente, qualche soddisfazione in questo 2024 è arrivata, migliorando di sicuro il rendimento rispetto allo scorso anno e mostrando che la strada intrapresa da Vasseur e soci è quella giusta. I tifosi Ferrari possono immaginare prospettive interessanti per il 2025, quando crescerà l’hype per l’arrivo di Lewis Hamilton, che prenderà il posto di Carlos Sainz.

Con il sette volte campione del mondo, la Ferrari potrà sognare in grande e cercare di lottare fin da subito per il Mondiale. Anche se per Leclerc sarà una sfida non da poco, quella di avere un compagno di scuderia così ‘ingombrante’. Un passo importante in ogni caso per la sua crescita come pilota.

Ma ci sono anche altre novità nell’immediato che spiazzano il pilota monegasco. In questo caso, notizie positive che possono dare un senso diverso al finale di stagione.

Ferrari, aggiornamento in anticipo: la nuova ala anteriore, ecco le sue caratteristiche

La Ferrari infatti ha bruciato i tempi e si è presentata a Singapore con la nuova ala anteriore. Un aggiornamento che in realtà era previsto a partire dal prossimo Gran Premio, quello di Austin tra un mese. Ma i tecnici lo hanno portato in anticipo.

Una modifica molto importante, dato che permette di avere più carico aerodinamico sull’avantreno. Cercando dunque di risolvere i problemi avuti su alcune piste, quando questa mancanza si è fatta sentire, rendendo la vettura meno competitiva.

Il cambiamento riguarda gli ultimi due elementi superiori, il terzo e quarto profilo. I flap scendono con più decisione verso l’esterno, con la parte interna, quella in vicinanza del muso, che rimane più alta. Un altro cambiamento è quello che riguarda la congiunzione tra i flap e le paratie esterne, cercando di direzionare i flussi in modo da aggirare la ruota anteriore e riducendo le turbolenze generate dai pneumatici e che vanno a incidere sul fondo. Il tutto, per dare una maggiore stabilità complessiva alla vettura.