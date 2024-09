Milan, Ibrahimovic: “Conta la squadra, non io”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan ha parlato così prima del Derby contro l’Inter: “Le critiche fanno parte del lavoro e della responsabilità. Non importa il mio ruolo importa solo il Milan. Non posso fare le battute perché nn tutti le capiscono, devo stare attento. Mi piace questo lavoro. L’Importante è la squadra non io, non l’essere un one man show“. Ibra sul momento del Milan: “Al momento non va bene ma cercheremo di uscirne. Contro di me nn mi disturba, ho giocato 25 anni e ci sono abituato. Mi carica questo, mi gasa di più“. Sul Derby fondamentale per Fonseca?: “Assolutamente no. Oggi pensiamo solo alla partita ennn parliamo di nient’altro, nessuno ha pensato a nulla di diverso“.

Sul figlio, Maximilian Ibrahimovic: “L’importante è che lui è contento, lo seguo come papà. Sono orgoglioso di lui, deve continuare a lavorare“