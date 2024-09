Serie A, Roma-Udinese: le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un’ora, Roma e Udinese in campo per la gara delle 18 di domenica. I giallorossi vedranno all’esordio in panchina Milan Juric. Mentre l’Udinese di Kosta Runiajc vuole confermare quanto di buono visto in questo avvio di stagione. Ecco le scelte di formazione dei due tecnici.

Le formazioni ufficiali di Roma e Udinese

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Juric.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic.