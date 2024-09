Valentino Rossi, ammissione sconcertante: c’entra di nuovo Marquez

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez prosegue. Le ultime dichiarazioni lo confermano ampiamente

Gli appassionati di MotoGP non dimenticheranno mai la rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez che ha contraddistinto lo scorso decennio nella classe regina del Motomondiale. Marquez ha firmato un importante contratto con la Ducati proprio per provare a raggiungere il suo storico rivale. Il pilota catalano, infatti, è fermo a quota otto titoli iridati e, qualora dovesse vincerne ancora uno, aggancerebbe Rossi.

I due hanno avuto diversi screzi, sia in pista, ma anche fuori. Non hanno mai nascosto una grande antipatia reciproca, anche se all’inizio i rapporti erano buoni. Ognuno ha la sua versione, secondo la quale Rossi avrebbe cambiato idea su Marquez una volta resosi conto di avere a che fare con un campione mentre il pilota catalano avrebbe smesso di rispettare Rossi quando ha capito che poteva essere più forte di lui .

I tifosi dei due piloti continuano a battibeccare sui social network ancora oggi, ecco perché le dichiarazioni di un manager della MotoGP che ha vissuto sul campo la loro rivalità vanno tenute in grande considerazione.

Valentino Rossi-Marquez, il team manager Yamaha svela cosa è accaduto

Alcuni giorni fa, Valentino Rossi ha rilasciato un’intervista ad Andrea Migno, nel podcast Mig Babol. L’ex pilota ha parlato dell’arcinoto episodio del Mondiale 2015, quando il campione di Tavullia fu sanzionato dopo il contatto avvenuto a Sepang con Marquez. Quell’incidente ha provocato la caduta di Marquez e una penalizzazione per Rossi che era in lotta contro Lorenzo per la vittoria del Mondiale.

Valentino pensa che la Yamaha non lo abbia difeso fino in fondo, mantenendo un atteggiamento “troppo soft”. Massimo Meregalli, Team Manager Yamaha all’epoca, è tornato su questo argomento, rilasciando alcune dichiarazioni riprese da FormulaPassion. Il dirigente ha ricordato in maniera diversa l’episodio tra Rossi e Marquez, evidenziando una grande ingenuità da parte di Valentino: “Rossi ha detto quello che pensa, ma credo che sia caduto nella trappola di Marquez. Lui ha pensato che io sia stato troppo soft nel difenderlo, ma per me fu lui troppo ingenuo con il pilota spagnolo”.

Valentino Rossi fu penalizzato nella gara successiva, a Valencia, perdendo il titolo mondiale a favore di Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra, nell’ultima gara nella quale Marquez ha “scortato” il connazionale fino alla vittoria. Da quel momento, i battibecchi tra Rossi e Marquez sono stati numerosi e la rottura tra i due non si è mai ricomposta. Anzi…