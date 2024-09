Resta a serio rischio la sfida tra Atalanta e Como. Dopo il tentativo, fallito, di far rimbalzare il pallone sul terreno di gioco il direttore di gara, Tremolada, ha deciso per un nuovo sopralluogo alle 21.30 per decidere se rinviare o no la gara. La speranza è che ci sia un miglioramento delle condizioni atmosferiche che permetta il regolare svolgimento del match, al momento improbabile. Le squadre sono rientrate momentaneamente negli spogliatoi.