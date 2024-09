Dalla Spagna: lesione al legamento crociato per Rodri

Uscito malconcio dalla sfida di Premier League contro l’Arsenal, il mediano del Manchester City Rodri avrebbe svolto gli esami nelle scorse ore. Approfondimenti che, secondo quanto riportato da Marca, avrebbero confermato le sensazioni negative delle prime ore. Il mediano spagnolo della formazione inglese avrebbero rimediato una lesione al legamento crociato del ginocchio destro.

Un infortunio che, se confermato ufficialmente, costringerebbe il numero 16 dei Citizens a rimanere fuori per il resto della stagione. Un brutto colpo per il Manchester City di Pep Guardiola che dovrà fare eventualmente a meno di uno dei perni della propria formazione per il resto della stagione. Una notizia che riguarda da vicino anche la Juventus che sfiderà la formazione del tecnico catalano all’Allianz Stadium il prossimo 11 dicembre.