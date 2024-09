Nuova vettura per Leclerc: l’annuncio spiazza i fan

Una nuova vettura per Charles Leclerc. Ecco la scelta del pilota della Ferrari che ha spiegato tutto in un video

Un anno fa, quando il Mondiale di Formula 1 si avviava alla conclusione con Verstappen già certo della vittoria del terzo titolo consecutivo, si discuteva del futuro di Charles Leclerc alla Ferrari.

Il pilota monegasco era legato alla Scuderia di Maranello da un contratto in scadenza nel 2025. Vasseur, incalzato spesso sul possibile, rimandava ogni decisione alla fine dell’annata. E così è stato. Il 25 gennaio 2024, la Ferrari ha comunicato il rinnovo pluriennale con Leclerc che sarà al volante della Rossa almeno per le prossime tre stagioni.

Una scelta significativa quella della Ferrari che ha deciso di ribadire la propria fiducia nei confronti del pilota monegasco, cresciuto nell’Academy di Maranello e da cinque stagioni ormai al volante della Rossa in F1. Nonostante Charles non abbia ancora mai lottato per il Mondiale con la Ferrari, il legame con la Scuderia in cui si è formato come pilota è solidissimo e va anche oltre la Formula 1. Lo conferma ulteriormente l’ultima scelta del monegasco che lui stesso ha annunciato con un video.

La nuova vettura di Leclerc, ecco quale guiderà

Oltreché pilota della Ferrari, Leclerc è anche un collezionista di vetture stradali del Cavallino Rampante. Ci riferiamo, ovviamente, a modelli sportivi unici dalle elevate prestazioni e dal costo esorbitante come l’ultimo che lo stesso Charles ha presentato ai fan.

Nel garage di Montecarlo di Leclerc è entrata da poco un’altra Ferrari ovvero una Daytona SP3, realizzata a Maranello con le personalizzazioni richieste dal pilota. Si tratta – come tutte le Ferrari – di un modello dal grande fascino, un sogno per tutti gli appassionati di supercar e auto sportive. L’auto, realizzata con una carrozzeria in fibra di carbonio, è un omaggio al prototipo Ferrari che ha trionfato a Daytona nel 1967 e Charles l’ha definita come “l’auto più bella del mondo.”

Cominciamo dalle prestazioni. La Ferrari Daytona SP3 ha un motore V12 Ferrari dotato di una potenza di 840 cavalli che permette alla vettura di raggiungere la velocità massima di 340 km/h con un’accelerazione da 0-100 km/h in appena 2 secondi. Leclerc è intervenuto con alcune personalizzazioni che hanno riguardato dettagli della livrea e non solo.

Il pilota ha voluto la sua Daytona SP3 con una verniciatura nera opaca, solcata da bande orizzontali bianco-rosse, un chiaro richiamo alla bandiera del Principato di Monaco. Leclerc ha voluto anche pinze freno verniciate di rosso in evidenza e lo stessa del Cavallino Rampante di maggiori dimensioni rispetto al solito. Personalizzati anche gli interni con rivestimenti di coloro rosso, il numero 16 ricamato sui sedili in pelle e una bandiera di Monaco posiziona sul sedile di guida.

Siete curiosi di vedere la nuova Ferrari di Leclerc, eccola

La Daytona SP3 non è l’unica Ferrari che possiede Leclerc. Nel suo garage ci sono infatti anche una 812 Competizione Aperta (realizzata in edizione limitata da 600 esemplari) e il nuovo SUV Purosangue, altra vettura ora tra le più gettonate al momento dai facoltosi clienti di Maranello.