Rivoluzione Ferrari, drastica decisione subito dopo il Gp di Singapore

Da Maranello arriva la strategia per il finale di stagione, ecco cosa faranno le due Ferrari: le parole del team principal.

Weekend non del tutto soddisfacente per le Ferrari a Singapore. Nel circuito di Marina Bay le due monoposto chiudono il 18° Gran Premio della stagione al quinto e al settimo posto, al termine di un weekend dalle mille sfaccettature.

Un ottimo passo sia per Leclerc che per Sainz che, ancora una volta, dimostrano che la Ferrari è cresciuta nelle ultime settimane, senza però riuscire stare al passo di una McLaren imprendibile anche per la Red Bull. Peccato per le qualifiche gettate al vento da un errore di Sainz, finito a muro nel Q3, e da una leggera sbavatura di Leclerc, costata al monegasco la cancellazione del giro da qualifica. Risultato? Nono e decimo posto in griglia di partenza, troppo distanti dalle posizioni utili per lottare per la vetta

Trionfa, dunque, Lando Norris davanti a Max Verstappen che, per l’ottavo weekend consecutivo, non riesce a portare a casa la vittoria, Si riduce così ancor di più il gap tra l’inglese e il campione del mondo in carica, ormai in testa alla classifica piloti di 52 punti, quanto basta comunque per concludere tutte le gare da qui alla fine della stagione al secondo posto e garantirsi comunque il quarto titolo mondiale consecutivo.

Ferrari, Vasseur ci crede: le parole del team principal

Rammarico nei due box Ferrari, dove tutti tra ingegneri e piloti sono consapevoli dei passi in avanti fatti nelle ultime settimane. Ne ha parlato anche il team principal Fred Vasseur ai microfoni di Sky Sport, rivelando anche la strategia per i prossimi Gran Premi che chiuderanno la stagione.

“Un’ottima domenica per noi e un passo gara molto positivo. Leclerc è stato all’altezza di Lando Norris negli ultimi 25 giri, ma chiaramente questa velocità rende tutto molto frustrante per quanto è accaduto nelle qualifiche. Dispiace perché eravamo sul passo della McLaren oggi e venerdì, mentre nel time-attack non siamo riusciti a mettere insieme le cose. Avremo tempo e modo per valutare i dati, vista la pausa”, ha commentato il team principal al termine del GP di Singapore.

“Sfrutteremo questo tempo a disposizione per prepararci al meglio in vista degli ultimi sei appuntamenti del campionato, portando degli aggiornamenti che possano aiutarci a migliorare ulteriormente la nostra monoposto“, ha concluso. Il prossimo GP di Formula 1 è previsto tra un mese, il 20 ottobre, a Austin in Texas, il primo di un trittico di eventi consecutivi con il GP del Messico e quello del Brasile.