Roma, tramite una nota Dan e Ryan Friedkin ribadiscono l’impegno giallorosso

A seguito delle voci e dei malumori della tifoseria della Roma riguardo l’ormai imminente acquisizione dell’Everton del Gruppo Friedkin, il patrono giallorosso e il figlio hanno ribadito il loro impegno tramite una nota sul sito ufficiale del Club.

L’obiettivo era tranquillizzare la piazza sull’impegno della proprietà per la Roma. Questo il passaggio che chiarisce: “Rimaniamo investitori attivi nel settore sportivo. Amiamo il bel calcio. L’eventuale acquisizione dell’Everton non modifica in alcun modo il nostro impegno verso la Roma. Al contrario, la sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi alla Roma. Ogni club del nostro portafoglio opera indipendentemente, e la Roma rimane al centro delle nostre ambizioni calcistiche. Potete stare tranquilli, il nostro impegno in termini di tempo, risorse ed energie verso la Roma non sarà ridotto. Il nostro obiettivo è chiaro: vedere la Roma competere costantemente ai più alti livelli del calcio europeo“.

Qui la nota integrale.