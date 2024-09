Torino, con Vanoli i granata sono tornati a sognare

5 giornate, 11 punti e un’entusiasmo ritrovato. In casa Torino la cura Vanoli ha dato nuovamente vita ad un’ambiente che era in polemica con la società prima dell’inizio della stagione.

Torino, Zapata ma non solo: tridente atomico

Zapata ma non solo. L’avvio di stagione in casa granata ha visto brillare anche lo scozzese Che Adams, in gol già in due occasioni. Non solo Adams, contro il Verona si è sbloccato anche Toni Sanabria. Una costante quella dei centravanti che Vanoli aveva messo in mostra anche a Venezia con Pohjanpalo e Gytkjaer capaci di segnare 33 gol in due. Un’arma che si è già mostrata decisiva già anche in questo avvio di campionato. I granata hanno infatti già segnato 8 gol contro i 36 della scorsa stagione. Un Torino che dopo i primi 5 turni guida in solitaria la classifica. Un sensazione che nella parte granata del capoluogo piemontese mancava da 47 anni dai tempi di Paolo Pulici. Un Torino bello e frizzante che esalta le fasce come l’inserimento dei centrocampisti e mette le punte in condizione di calciare molte volte verso la porta. Una squadra quella di Vanoli che ora vuole continuare a sognare a cominciare dalla prossima sfida quella della sesta giornata in casa contro la Lazio, un’avversario che fuori-casa ha sempre perso in questa stagione. Toro quindi che farà tutto il possibile per centrare altri 3 punti che lo manterrebbero in vetta e arrivare così da capolista alla sfida del 5 ottobre contro l’Inter Campione d’Italia…