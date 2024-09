Totò Schillaci, toccante retroscena: è accaduto poco prima della sua morte

Altro emozionante retroscena che riguarda la scomparsa del mito Totò Schillaci, il compianto fuoriclasse italiano delle Notti Magiche

Una notizia che ancora oggi rende tristi i tifosi del mondo del calcio. Parliamo della prematura scomparsa di Salvatore Schillaci, meglio conosciuto da tutti come Totò. L’ex attaccante siciliano, vero e proprio idolo del nostro calcio, il mito delle Notti Magiche di Italia ’90 e simbolo di rivalsa per tutto il meridione.

Il 18 settembre scorso Schillaci è venuto a mancare, per via di una violenta recidiva di un tumore al colon col quale aveva combattuto negli anni scorsi. Inizialmente Totò sembrava aver allontanato la malattia, riuscendo a tornare in buona forma fisica e mentale nella vita pubblica. Purtroppo nelle scorse settimane le sue condizioni sono velocemente peggiorate e non c’è stato nulla da fare.

Un dramma che ha commosso ed emozionato l’Italia intera, che voleva bene a Schillaci proprio per quelle leggendarie prestazioni del Mondiale 1990. Impossibile dimenticare il suo sguardo intenso, ricco di grinta e di stupore, il diventare protagonista di una Nazionale dopo tanta gavetta.

Il ricordo della figlia di Schillaci e gli ultimi momenti in ospedale

In queste ore stanno arrivando tante dichiarazioni riguardo alla scomparsa di Totò Schillaci, in particolare dalla voce dei familiari e delle persone che lo hanno conosciuto meglio. La figlia Jessica ha lasciato una testimonianza che ha commosso tutti i suoi tifosi, visto che ha svelato un retroscena sugli ultimi giorni di vita dell’ex bomber.

La ragazza è rimasta al fianco del papà durante l’ultimo periodo di malattia, svelando le sue ultime parole a ‘La Repubblica’: “Abbiamo parlato e scherzato finché è stato possibile. Abbiamo ricordato i momenti più belli delle nostre vite, quelli che non si potranno mai dimenticare. Il suo quadro clinico non lasciava speranze ma io avrei voluto salvarlo. Tre giorni fa al suo capezzale mio fratello Mattia e io gli abbiamo detto che davanti all’ospedale c’erano le tv. Ma lui ci ha risposto: ‘A me importa solo di voi’”.

Un resoconto davvero toccante, di una figlia che deve lasciar andare l’amato padre per via di una terribile mattia. A soli 59 anni Schillaci ci ha lasciati, ma rimarranno impresse nella memoria di tutti le sue prodezze calcistiche ed il carattere schietto e sincero che ha rappresentato la sua persona.

Anche un amico ed ex compagno di squadra come Stefano Tacconi, pure lui alle prese fino a pochi mesi fa con un malore piuttosto serio, ha voluto ricordare Totò: “Un ricordo dolce, di amicizia vera. Quando è arrivato alla Juve era diventato praticamente il mio figlioccio”.