Verstappen sconcertante, guerra aperta: è una furia

Max Verstappen è una furia e lo ha dimostrato nelle scorse ore: decisione clamorosa del tre volte campione del mondo

Quello che sta vivendo è certamente uno dei periodi più complicati della sua carriera. Max Verstappen e la Red Bull, un rapporto che nel corso dei mesi – anche e soprattutto a causa delle prestazioni altalenanti della vettura made in Milton Keynes – sembra essersi in qualche modo incrinato.

Verstappen nel 2025 sarà ancora un pilota Red Bull, il suo contratto scadrà a fine 2028 anche se – voci non confermate dal diretto interessato – parlano della possibilità di svincolarsi, nel caso in cui la nuova RB21 non dovesse rendere al top. Ad ogni modo i cambiamenti per il team austriaco sono cominciati con Adrian Newey, finito in Aston Martin, fino al ds Jonathan Wheatley destinato a diventare il nuovo team principal di Audi.

L’incertezza del futuro di Verstappen alla Red Bull fa il resto anche se il focus sull’olandese, nelle ultime ore, non riguarda la vettura che guiderà l’anno prossimo. Max è sembrato nervoso, arrabbiatissimo, per quanto accaduto nella consueta chiacchierata con i giornalisti. Il suo gesto non ha lasciato spazio a dubbi: la rottura è totale, ecco cosa sta accadendo.

Verstappen, decisione choc: lo ha fatto davvero

Max Verstappen ancora al centro delle polemiche. In una recente conferenza stampa organizzata dalla FIA in quel di Singapore, il tre volte campione del mondo si è letteralmente rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Nessuna discriminazione sull’argomento: Verstappen non ha aperto bocca.

“Preferisco che mi faccia queste domande fuori dalla sala conferenze”, la risposta piccata che il campione olandese ha dato ad un giornalista, in tono assai polemico, dopo la sanzione che la FIA ha voluto comminare al figlio di Jos. Il motivo è presto detto. Max è stato recentemente punito dalla FIA per aver utilizzato, nella conferenza stampa del giovedì, una parolaccia. Il pilota della Red Bull sarà, suo malgrado, costretto a svolgere lavori socialmente utili. Un pugno duro, quello adottato dalla FIA, ritenuto eccessivo da molti: Verstappen in primis.

Così Max ha deciso di non voler rispondere ad alcuna domanda in sala conferenze ma di concedersi, in privato, per rispondere alle curiosità dei giornalisti. Una vera e propria ripicca, in risposta ad una sanzione che evidentemente Verstappen non ha proprio mandato giù: “Vi ho promesso che risponderò alle domande fuori dalla sala conferenze, in privato. Non davanti alle telecamere della FIA“. Un atteggiamento che, però, non è passato inosservato. C’è sempre un mirino sul figlio d’arte e sul suo comportamento, spesso oltre le righe.