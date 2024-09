Addio Gianmarco Tamberi, messaggio inaspettato poco fa: “Grazie per tutto”

Messaggio via social inaspettato da parte di Gianmarco Tamberi: il campione azzurro ha annunciato un insolito addio, tifosi a bocca aperta

L’estate di Gianmarco Tamberi è terminata. Gimbo può essere soddisfatto, in parte, per l’oro agli Europei di Roma e la vittoria alle finali della Diamond League.

Resteranno un rimpianto, invece, le Olimpiadi di Parigi dove è stato condizionato dalla colica renale che gli ha impedito di confermare la medaglia d’oro vinta a Tokyo o quantomeno gareggiare per ambire al podio, risultato quest’ultimo che sarebbe stato già straordinario.

Della partecipazione ai Giochi rimarrà a Tamberi anche la soddisfazione di essere stato il portabandiera della delegazione italiana, un onore che resterà un momento indelebile nella carriera dell’ex campione olimpico. Per Gimbo ora è arrivato il momento di prendersi una pausa prima di tornare più forte e carico di prima in azione. L’atleta ha sorpreso tutti con un messaggio inaspettato, dando un insolito addio che ha lasciato increduli i suoi followers.

Tamberi e il bizzarro addio: la foto dice tutto

Gianmarco Tamberi è noto non solo per essere un grande atleta ma anche per la sua grande ironia. Dopo un’estate intensa, dove non sono mancate comunque soddisfazioni, l’azzurro ora vuole riposare e divertirsi come conferma l’ironico post pubblicato via social con il quale ha detto addio ai suoi addominali, ringraziandoli per averlo accompagnato fin qui.

Nella foto si intravede Tamberi mentre sta mangiando un hamburger. Nel suo post il campione azzurro ha dedicato una lunga lettera di addio ai suoi addominali, compagni di viaggi in tutti gli eventi in cui è stato protagonista: “Cari addominali, compagni fedeli di queste ultime stagioni, è stato un viaggio intenso e meraviglioso il nostro. Abbiamo affrontato insieme ogni sfida dell’estate ma ora, con un pizzico di malinconia, è giunto il tempo di separarci“ ha scritto, strappando a tutti un sorriso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

Tamberi ha poi fatto sapere ai suoi addominali che gli mancheranno tantissimo, sottolineando però che si tratta solo di un addio temporaneo. L’atleta azzurro tornerà ad allenarsi tra qualche settimana e non ci sono dubbi sul fatto che il suo fisico tornerà di nuovo scolpito e più tonico di quanto non lo fosse prima.

Oltreché sui social, Tamberi è presente anche in tv in questi giorni con lo spot della BMW Serie 1, trasmesso su tutte le reti nazionali.